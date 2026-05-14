أمن الإسكندرية يضبط المتهم بقتل القطط بـ "بندقية رش" في الرمل

كتب : عاطف مراد

12:58 م 14/05/2026

مديرية أمن الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام جارها بالتعدي على القطط وقتلها. رصدت أجهزة المتابعة الأمنية الواقعة التي جرت أمام إحدى العيادات بمنطقة الرمل بالإسكندرية، حيث استخدم المتهم بندقية ضغط هواء "رش" للتخلص من الحيوانات الأليفة.

بلاغ الطبيبة البيطرية بالرمل

حددت التحريات هوية الشاكية وتبين أنها طبيبة بيطرية "مالكة العيادة" بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبسؤالها أقرت بتضررها من جارها القاطن بالشقة المجاورة. أفادت الطبيبة بقيام المتهم باستهداف القطط المتواجدة أمام العيادة وإطلاق الرصاص عليها عمداً، مما أسفر عن نفوق عدد منها في الحال وإثارة حالة من الذعر بالمنطقة.

سقوط المتهم وضبط بندقية الرش

نجحت القوات الأمنية في تحديد مكان المشكو في حقه وإلقاء القبض عليه وبحوزته الأداة المستخدمة في الجريمة. اعترف المتهم بمواجهته بالتحريات بارتكاب الواقعة، زاعماً رغبته في إبعاد القطط من أمام العقار محل سكنه، وتم ضبط بندقية "الرش" بإرشاده، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.
