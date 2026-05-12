يشعر الكثير من النساء بالتعب المستمر ويواجهون مشكلات صحية مثل تساقط الشعر وآلام المفاصل أو ظهور تقرحات الفم وطفح جلدي بعد التعرض للشمس، وغالبا يعزى ذلك إلى الإرهاق أو قلة النوم أو التغيرات الهرمونية.

ما هو مرض الذئبة الحمراء؟

الأعراض التي تبدو طبيعية قد تشير إلى الإصابة بمرض الذئبة الحمراء لدى النساء، وهو مرض مناعي ذاتي مزمن يصيب الفتيات في العشرينات والثلاثينات من العمر.

غالبا يشخص مرض الذئبة الحمراء بشكل خاطئ لدى الشابات، نظرا لأن أعراضه تبدو غامضة ويسهل تجاهلها في المراحل المبكرة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

لماذا يعد مرض الذئبة أكثر شيوعا بين الإناث؟

يصبح مرض الذئبة مزعجًا بشكل خاص خلال السنوات التي تبني فيها النساء حياتهن المهنية ويخططن للحمل ويتعاملن مع التغيرات الهرمونية الكبيرة.

هذه الضغوط والتغيرات تزيد من ظهور الأعراض وشدتها، ما يجعل التشخيص المبكر والمتابعة الطبية أمرا بالغ الأهمية للإناث.

كما أن النساء يتمتعن باستجابة مناعية أقوى من الرجال، وذلك نتيجة لتأثيرات هرمونية وجينات مرتبطة بالمناعة مرتبطة بالكروموسوم X.

كيف يتحول الجهاز المناعي إلى مهاجم في الذئبة؟

ورغم أن الجهاز المناعي القوي لدى النساء يسهم غالبا في مكافحة العدوى، إلا أنه يصبح مفرط النشاط أحيانا، فيهاجم أنسجة الجسم عن طريق الخطأ، وهذه السمة المميزة لأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة.

في حالة الذئبة يصبح جزءا من المشكلة، حيث يصبح الجهاز المناعي شديد الحساسية ويبدأ في مهاجمة خلايا الجسم نفسه.

ما العوامل التي تؤدي إلى ظهور مرض الذئبة؟

مرض الذئبة نادرا ما يكون ناتجا عن عامل واحد، وبدلا من ذلك، يتطور المرض من خلال مجموعة من العوامل، وتشمل: الاستعداد الوراثي والتغيرات الهرمونية والتعرض للشمس والعدوى والإجهاد العاطفي أو الجسدي.

ما هي العلامات التحذيرية المبكر لمرض الذئبة الحمراء؟

إرهاق مستمر

ألم أو تورم في المفاصل

تساقط الشعر

قرح الفم

حمى خفيفة

طفح جلدي بعد التعرض لأشعة الشمس

ألم في العضلات

تشوش ذهني

ضعف غير مبرر

لماذا يتأخر تشخيص الذئبة لدى النساء؟

نظرا لتداخل هذه الأعراض مع التوتر وفقر الدم واختلال التوازن الهرموني أو عادات نمط الحياة السيئة، فإن العديد من النساء يؤخرن الذهاب للطبيب،

وهذا غالبا ما يؤدي إلى تأخر التشخيص وتفاقم الالتهاب مع مرور الوقت.

الذئبة ليست مجرد مرض ناتج عن الهرمونات، لكن هرمون الإستروجين يضخم الاستجابات المناعية.

وفي حالة وجود استعداد وراثي مسبق، يمكن أن يكون لهذا التحفيز المناعي الإضافي تأثير كبير.

ما مخاطر الإصابة بمرض الذئبة أثناء الحمل؟

تؤثر التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية والحمل وفترة ما بعد الولادة واستخدام وسائل منع الحمل الهرمونية على نشاط مرض الذئبة لدى بعض المرضى.

عدم السيطرة على هذا المرض أثناء الحمل يؤدي إلى الإجهاض وفقدان الحمل والولادة المبكرة ومخاطر على الأم والجنين.

لماذا يعد التشخيص المبكر مهما؟

يمكن أن يؤدي إهمال علاج الذئبة إلى تلف في المفاصل والجلد والكلى والرئتان والقلب والجهاز العصبي.