المشروبات الغازية من أكثر المشروبات التي قد تؤثر سلبا على صحة الكبد ومستويات السكر في الدم، خاصة عند استهلاكها بشكل يومي وعلى مدار فترات طويلة، وفقًا لما أشار إليه أحمد صلاح.

أن احتواء هذه المشروبات على نسب مرتفعة من السكر والمواد الصناعية يجعلها عاملا رئيسيًا في زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل السمنة والكبد الدهني ومرض السكري من النوع الثاني.

خطر صامت على الكبد

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية قد يؤدي إلى تراكم الدهون على الكبد، وهو ما يُعرف بـ”الكبد الدهني غير الكحولي”.

ويحدث ذلك بسبب احتواء هذه المشروبات على نسب عالية من سكر الفركتوز، الذي يتحول داخل الجسم إلى دهون تتراكم تدريجيًا على الكبد، ما قد يسبب التهابات ومضاعفات صحية خطيرة مع الوقت.

استمرار العادات الغذائية غير الصحية قد يؤدي إلى ضعف وظائف الكبد وزيادة خطر الإصابة بتليف الكبد على المدى البعيد.

ارتفاع مفاجئ في السكر

ولا يقتصر تأثير المشروبات الغازية على الكبد فقط، بل يمتد أيضًا إلى مستويات السكر في الدم.

ولفت إلى أن الكميات الكبيرة من السكر الموجودة في هذه المشروبات تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز، ما يرهق البنكرياس ويزيد من احتمالات الإصابة بمقاومة الإنسولين ومرض السكري.

وأكد أن تناول عبوات المشروبات الغازية بشكل متكرر قد يتسبب في، زيادة الوزن والسمنة، ارتفاع مستويات السكر في الدم، زيادة مقاومة الإنسولين، الشعور بالخمول والإرهاق، اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي.

وأختتم:" ترتبط المشروبات الغازية بعدد من المشكلات الصحية الأخرى، مثل، تسوس الأسنان وضعف طبقة المينا، ارتفاع ضغط الدم، زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، اضطرابات الجهاز الهضمي والانتفاخ".

