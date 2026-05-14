الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

عالية للغاية.. جوارديولا يشيد بأداء عمر مرموش

كتب : هند عواد

10:34 ص 14/05/2026
  عمر مرموش
أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالدولي المصري عمر مرموش، لاعب الفريق، بعد هدفه في شباك كريستال بالاس.

عمر مرموش أمام كريستال بالاس

سجل عمر مرموش هدفا في فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الدوري الإنجليزي.

ويتبقى لمانشستر سيتي أربع مباريات هذا الموسم، بما في ذلك نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك خلال 12 يومًا بحثا عن الثلاثية المحلية.

جوارديولا يتحدث عن عمر مرموش

قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة كريستال بالاس: "لقد تحدثنا مرات عديدة. أعلم أن الأمر ليس سهلاً بالنسبة لهم، لكنني متأكد تماماً من أنهم سيلعبون في المباريات القادمة".

وأضاف: "أريد تدوير الفريق لأنه بخلاف ذلك لا يمكننا الوصول إلى المباراة النهائية أو مباراة بورنموث ونحن في حالة جيدة نوعًا ما، وخاصة عمر. الأمر ليس سهلاً لأنك عادةً ما تريد مهاجماً واحداً".

واختتم جوارديولا: "هالاند مهم للغاية بالنسبة لنا، لكن مساهمة عمر - عدد الأهداف مقابل الدقائق التي لعبها - عالية للغاية."

اضطر مرموش إلى انتظار الفرص هذا الموسم، ولم يشارك سوى في سبع مباريات كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

