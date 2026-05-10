تقوم الكلى بدور حيوي في الجسم دون توقف، حيث تعمل على تصفية ما يقارب 225 لترا من الدم يوميا، وتنظيم توازن السوائل، والتخلص من السموم، إلى جانب المساهمة في ضبط ضغط الدم، ورغم قدرتها العالية على التحمل، فإن بعض العادات الغذائية اليومية قد تؤدي إلى إرهاقها تدريجيا دون ظهور أعراض واضحة في البداية.

وبحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إنديا، فإن الاعتماد المتزايد على الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والمشروبات السكرية، إضافة إلى الأنظمة الغذائية غير المتوازنة، ساهم في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الكلى خلال السنوات الأخيرة.

الأطعمة المعلبة خطر يهدد الكبد

وتعد الأطعمة المعلبة مثل الوجبات الجاهزة ورقائق البطاطس والمعكرونة سريعة التحضير من أبرز العوامل المؤثرة سلبا، لاحتوائها على نسب مرتفعة من الصوديوم والمواد الحافظة، التي قد ترفع ضغط الدم وتزيد العبء على الكلى مع مرور الوقت.

ولا تقتصر المشكلة على الملح فقط، إذ تحتوي هذه الأطعمة أيضا على الفوسفات ومحسنات النكهة، والتي قد تؤثر على كفاءة وظائف الكلى عند الإفراط في تناولها، خاصة مع صعوبة ملاحظة كميات الصوديوم المخفية داخل المنتجات الغذائية.

أضرار المشروبات السكرية على الكلى

كما تمثل المشروبات السكرية والغازية عامل خطر آخر، لارتباطها بزيادة الوزن ومقاومة الإنسولين، وهما من أبرز أسباب أمراض الكلى المزمنة، إلى جانب احتواء بعض المشروبات الداكنة على الفوسفور المضاف الذي قد يضر الكلى على المدى الطويل.

وفي ما يتعلق بالبروتين، يؤكد خبراء أن تناوله ضروري لصحة الجسم، إلا أن الإفراط فيه، خصوصا من اللحوم الحمراء والمصنعة، قد يرفع العبء على الكلى بسبب زيادة الفضلات النيتروجينية التي تحتاج إلى تصفية مستمرة.

تأثير الأطعمة الغنية بالأوكسالات على الكلى

كما قد تسهم بعض الأطعمة الغنية بالأوكسالات مثل السبانخ والبنجر والمكسرات في زيادة خطر تكون حصوات الكلى لدى الأشخاص الأكثر عرضة لها، رغم قيمتها الغذائية العالية.

وتشمل العوامل الأخرى المؤثرة الوجبات السريعة والأطعمة المقلية، التي تجمع بين ارتفاع الدهون والملح والسعرات الحرارية، ما يرفع احتمالات الإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، وهي جميعها عوامل مرتبطة بأمراض الكلى.

ويؤكد خبراء أن الخطر لا يكمن فقط في الإفراط الحاد، بل في الاعتماد اليومي المستمر على هذه الأنواع من الأطعمة، ما يؤدي إلى إرهاق الكلى بشكل تدريجي على المدى الطويل.

