المعاشات: استثمار أموال المعاشات بعوائد 4% فقط منذ 1981 سبب الأزمة الحالية

كتب : حسن مرسي

11:27 م 10/05/2026

قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيهاً لا يكفي لشراء دواء، فما بالك بسكن وغاز وكهرباء ومياه.

وأوضح أبو العطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر "إم بي سي مصر"، أن أعلى معاش عند الخروج لا يتجاوز 5300 جنيهاً مهما كان راتب الموظف قبل التقاعد.

وأشار إلى أن الموظف كان يحصل على 30 أو 35 ألف جنيه ثم يجد نفسه بعد التقاعد بـ5300 جنيه، واصفًا هذا السقوط بـ"النزول من الدور العاشر على الأرض".

ولفت إلى أن "اللي كنا بنحوشه لم يستثمر صح من سنة 1981، كان بيستثمر بفائدة 4 لـ6% بصكوك ثابتة، رغم وجود عوائد 14 و15 و17%".

وأكد أن النقابة تطالب بمنح مقطوعة لأصحاب المعاشات في رمضان والعيدين ودخول المدارس، مع علاوة دورية لا تقل عن 20% وبحد أدنى 750 جنيهاً للصغير والكبير.

وشدد الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات على أن عدد المستفيدين من المعاشات يصل لـ11 مليون شخص يمثلون أصحاب معاشات وورثة، محذرًا من أن دواء واحد قد يلتهم معاش شهر كامل.

