إعلان

فرنسا تسجل أول حالة إصابة بفيروس هانتا بعد عودة مسافر من سفينة موبوءة

كتب : وكالات

11:08 م 10/05/2026

فرنسا تسجل أول حالة إصابة بفيروس هانتا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، تسجل أول حالة إصابة بفيروس هانتا بعد عودة مسافر من على السفينة الموبوءة "إم في هونديوس".

وقال سيباستيان لوكورنو في منشور على منصة إكس اليوم الأحد، إن أحد المسافرين الفرنسيين الخمسة الذين كانوا على متن سفينة سياحية تفشى فيها فيروس فيروس هانتا.
وأضاف لوكورنو، "ظهرت أعراض المرض على أحد الركاب خلال رحلة العودة إلى الوطن ونتيجة لذلك، تم وضع هؤلاء الركاب الخمسة على الفور في عزلة تامة حتى إشعار آخر".
وأكد لوكورنو، أن الركاب الخمسة يتلقون الرعاية الطبية وسيخضعون لمزيد من الفحوصات.
وأوضح لوكورنو، "أنه ابتداءً من مساء اليوم، سأصدر مرسوماً بتطبيق إجراءات العزل المناسبة للمخالطين المقربين وحماية عامة السكان. وسيتحدث وزير الصحة هذا المساء".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فرنسا السفينة الموبوءة سفينة إم في هونديوس فيروس هانتا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماكرون: فرنسا لم تفكر قط في نشر قوات بمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

ماكرون: فرنسا لم تفكر قط في نشر قوات بمضيق هرمز
بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
زووم

بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
ترامب: ناقشت مع نتنياهو الرد الإيراني والمفاوضات مسؤوليتي أنا
شئون عربية و دولية

ترامب: ناقشت مع نتنياهو الرد الإيراني والمفاوضات مسؤوليتي أنا

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
أخبار مصر

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو