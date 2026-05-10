أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، تسجل أول حالة إصابة بفيروس هانتا بعد عودة مسافر من على السفينة الموبوءة "إم في هونديوس".

وقال سيباستيان لوكورنو في منشور على منصة إكس اليوم الأحد، إن أحد المسافرين الفرنسيين الخمسة الذين كانوا على متن سفينة سياحية تفشى فيها فيروس فيروس هانتا.

وأضاف لوكورنو، "ظهرت أعراض المرض على أحد الركاب خلال رحلة العودة إلى الوطن ونتيجة لذلك، تم وضع هؤلاء الركاب الخمسة على الفور في عزلة تامة حتى إشعار آخر".

وأكد لوكورنو، أن الركاب الخمسة يتلقون الرعاية الطبية وسيخضعون لمزيد من الفحوصات.

وأوضح لوكورنو، "أنه ابتداءً من مساء اليوم، سأصدر مرسوماً بتطبيق إجراءات العزل المناسبة للمخالطين المقربين وحماية عامة السكان. وسيتحدث وزير الصحة هذا المساء".