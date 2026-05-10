من كفر الشيخ إلى غزة.. قافلة إنسانية من الأزهر لدعم الأسر الفلسطينية (صور)

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بحضور الدكتور خالد قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

وتبدأ امتحانات النقل للصف الثالث الابتدائي يوم السبت 16 مايو 2026، وتستمر حتى الاثنين 18 مايو 2026.

كما تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم السبت 16 مايو، وتنتهي يوم الأربعاء 20 مايو 2026.

امتحانات المرحلة الإعدادية والثانوية

وتُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من السبت 16 مايو وحتى الأربعاء 20 مايو 2026.

فيما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم السبت 16 مايو، وتستمر حتى الخميس 21 مايو 2026.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم يوم السبت 6 يونيو 2026، على أن تستمر حتى الخميس 11 يونيو 2026.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أن امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة، والمدارس الخاصة لغات، بالإضافة إلى المواد العملية والمواد غير المضافة للمجموع الكلي، ستُعقد قبل بدء امتحانات المواد الأساسية.