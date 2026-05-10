إعلان

الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026 (صور)

كتب : حسين فتحي

11:06 م 10/05/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026
  • عرض 18 صورة
    الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بحضور الدكتور خالد قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

وتبدأ امتحانات النقل للصف الثالث الابتدائي يوم السبت 16 مايو 2026، وتستمر حتى الاثنين 18 مايو 2026.

كما تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم السبت 16 مايو، وتنتهي يوم الأربعاء 20 مايو 2026.

امتحانات المرحلة الإعدادية والثانوية

وتُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من السبت 16 مايو وحتى الأربعاء 20 مايو 2026.

فيما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم السبت 16 مايو، وتستمر حتى الخميس 21 مايو 2026.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم يوم السبت 6 يونيو 2026، على أن تستمر حتى الخميس 11 يونيو 2026.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أن امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة، والمدارس الخاصة لغات، بالإضافة إلى المواد العملية والمواد غير المضافة للمجموع الكلي، ستُعقد قبل بدء امتحانات المواد الأساسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جدول الامتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات النقل محافظ الفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حياة الدرديري تقلد زوجها توفيق عكاشة على الهواء - (فيديو)
أخبار مصر

حياة الدرديري تقلد زوجها توفيق عكاشة على الهواء - (فيديو)
الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
أخبار مصر

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن تفاصيل مسلسله في رمضان 2027
مسرح و تليفزيون

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن تفاصيل مسلسله في رمضان 2027
كوميديا وبحر وعائلة.. 25 صورة تكشف حياة إمام عاشور خارج الملعب
مصراوي ستوري

كوميديا وبحر وعائلة.. 25 صورة تكشف حياة إمام عاشور خارج الملعب
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة
حوادث وقضايا

"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو