يتجاهل كثيرون أعراض بسيطة مثل الحرقة أثناء التبول أو الرغبة المتكررة والمفاجئة في التبول، باعتبارها مشكلة عابرة لا تستدعي القلق، لكن الحقيقة أن الجسم نادرا ما يطلق إشارات بلا سبب، فما يبدو في البداية كالتهاب بسيط في المسالك البولية قد يتطور بصمت ليصل إلى الكليتين، وهما المسؤولتان عن الحفاظ على توازن الجسم الداخلي.

أعراض التهابات المسالك البولية



ووفقا لموقع تايمز أوف إنديا، تعد التهابات المسالك البولية من أكثر العدوى البكتيرية شيوعا، خاصة بين النساء، وغالبا ما تسببها بكتيريا مثل الإشريكية القولونية، في المراحل المبكرة، تظل العدوى محصورة في الجزء السفلي من الجهاز البولي، وتظهر أعراضها بشكل خفيف مثل حرقة التبول، وكثرة الذهاب إلى الحمام، والشعور المستمر بالحاجة للتبول، أو انزعاج بسيط في أسفل البطن.

تأثير التهابات المسالك البولية على الكلى



ورغم سهولة علاجها في هذه المرحلة، فإن تجاهلها أو تأخير علاجها قد يؤدي إلى تصاعد العدوى نحو الأعلى، لتصل إلى الكليتين، مسببة حالة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الحويضة والكلية، وعند حدوث ذلك، تصبح الأعراض أكثر حدة ووضوحا، مثل: ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة، آلام في الظهر أو الجانبين، الغثيان أو القيء، إرهاق شديد وواضح.

لماذا تعد إصابة الكلى خطيرة؟



لا تقتصر وظيفة الكليتين على تنقية الدم من الفضلات، بل تلعبان دورا أساسيا في تنظيم ضغط الدم، وتوازن السوائل، والحفاظ على المعادن الحيوية في الجسم، وعند وصول العدوى إليهما، يبدأ الالتهاب في إحداث ضرر تدريجي، وقد تؤدي النوبات المتكررة أو الشديدة إلى تندب في أنسجة الكلى وانخفاض كفاءتها، ما قد يتطور في بعض الحالات إلى مرض كلوي مزمن، قد يكون دائما في بعض الأحيان.

والمقلق أن مرض الكلى المزمن غالبا ما يتطور بصمت، دون أعراض واضحة في مراحله الأولى، ما يجعل اكتشافه متأخرا في كثير من الحالات.

علامات مبكرة لالتهاب المسالك البولية



قد يرسل الجسم إشارات مبكرة مثل:



حرقة خفيفة أثناء التبول

بول عكر

كثرة التبول

شعور ملح بالتبول

انزعاج بسيط في أسفل البطن

لكن الخطر يكمن عندما تظهر علامات أكثر شدة مثل:

ارتفاع الحرارة مع أعراض بولية

ألم في الظهر أو الجانبين

غثيان أو قيء

استمرار الأعراض لأكثر من 24–48 ساعة

من هم الأكثر عرضة للخطر؟



بعض الفئات تكون أكثر عرضة للمضاعفات، مثل:

النساء

الحوامل

مرضى السكري

كبار السن

ضعاف المناعة

من يعانون من مشاكل كلوية سابقة

طرق الوقاية من المسالك البولية



إكمال جرعة المضادات الحيوية كاملة دون توقف مبكر

شرب كميات كافية من الماء لطرد البكتيريا

الحفاظ على النظافة الشخصية

عدم تأخير زيارة الطبيب عند ظهور الأعراض

