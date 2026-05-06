تعد المشروبات الغازية، خاصة المشروبات الغازية الداكنة، من أكثر المشروبات انتشارا حول العالم، إلا أن أبحاثا حديثة بدأت تسلط الضوء على مخاطرها المحتملة عند تناولها بشكل منتظم، خصوصا على صحة الكلى.

وبحسب موقع Verywell Health، تكمن الخطورة الأساسية في احتواء هذه المشروبات على "حمض الفوسفوريك"، إضافة إلى نسب مرتفعة من السكر والكافيين، ما يخلق ما يشبه "الضغط الثلاثي" على وظائف الكلى الحيوية.

كيف يؤثر حمض الفوسفوريك على الكلى؟



يشير الخبراء إلى أن حمض الفوسفوريك المستخدم في إضفاء النكهة والحفظ يتم امتصاصه بسرعة في الجسم، ما يخل بتوازن الكالسيوم والفوسفور، ويجبر الكلى على العمل بشكل مفرط.

ومع الوقت، قد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر حصوات الكلى وتفاقم أمراض الكلى المزمنة.

هل يسبب السكر الفشل الكلوي؟



تحتوي عبوة واحدة من الكولا على كميات كبيرة من السكر قد تصل إلى 40 جراما، ما يرفع خطر مقاومة الإنسولين والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهو أحد أبرز أسباب الفشل الكلوي عالميا، نتيجة تلف وحدات الترشيح الدقيقة داخل الكلى.

ما دور الكافيين في تدهور وظائف الكلى؟



الكافيين الموجود في المشروبات الغازية قد يعمل كمدر للبول، ومع الاعتماد عليه بدل الماء، يمكن أن يؤدي ذلك إلى جفاف مزمن.

كما أن الإفراط في استهلاكه يرتبط بارتفاع ضغط الدم، ما يضغط على الأوعية الدموية الدقيقة في الكلى.

وتشير دراسات إلى أن تناول أكثر من عبوة يوميا من المشروبات المحلاة قد يزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة بنسبة تصل إلى 19%، حتى أن المشروبات "الدايت" أظهرت ارتفاعا طفيفا في مستوى الخطر.

وينصح خبراء الصحة بالاعتماد على بدائل أكثر أمانا مثل الماء، أو الشاي غير المحلى، أو المياه المنكهة بالفواكه، للحفاظ على صحة الكلى على المدى الطويل.

