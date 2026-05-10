قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التماثيل الصغيرة المستخدمة كديكور أو قطع أنتيكات داخل المنازل لا حرج فيها شرعًا، مؤكدًا أنها لا تمنع دخول الملائكة طالما أنها لا تُتخذ للتعظيم أو العبادة.

وأضاف عثمان خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، ردًا على سؤال من سيدة تُدعى ثنية من محافظة المنوفية، أن هذه الأشكال الزخرفية المنتشرة في البيوت الحديثة لا تدخل ضمن المحظور الشرعي، ولا علاقة لها بما ورد في النصوص من منع دخول الملائكة.

وأشار إلى أن الأولى بالمسلم الابتعاد عن الأمور التي يثور حولها خلاف أو شبهة، موضحًا أن التماثيل الزخرفية لا تُعد من قبيل التعظيم أو التقديس، بل هي مجرد أدوات للزينة لا تتعارض مع أحكام الشريعة.

وتابع أن التحذير الوارد في بعض الأحاديث النبوية يخص التماثيل التي تُعظَّم أو تُتخذ للتقديس والعبادة، أما المجسمات البسيطة المستخدمة للزينة فلا يشملها هذا الحكم، مضيفًا أن الفهم الصحيح للنصوص يزيل اللبس عن هذه المسألة.

وشدد الدكتور عثمان على أن الإسلام يدعو إلى الحشمة والابتعاد عن المظاهر التي قد تثير الجدل، لكنه لا يمنع استخدام الزينة المباحة التي لا تتعارض مع العقيدة، مؤكدًا أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم.

وأكد أمين الفتوى أن وجود مثل هذه التماثيل في المنازل لا يمنع دخول الملائكة، داعيًا المسلمين إلى الالتزام بالوسطية والاعتدال في التعامل مع القضايا الشرعية، وعدم الانسياق وراء الشبهات أو المبالغات غير المستندة إلى دليل.