إعلان

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة

كتب : داليا الظنيني

08:29 م 10/05/2026

الشيخ عويضة عثمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التماثيل الصغيرة المستخدمة كديكور أو قطع أنتيكات داخل المنازل لا حرج فيها شرعًا، مؤكدًا أنها لا تمنع دخول الملائكة طالما أنها لا تُتخذ للتعظيم أو العبادة.

وأضاف عثمان خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، ردًا على سؤال من سيدة تُدعى ثنية من محافظة المنوفية، أن هذه الأشكال الزخرفية المنتشرة في البيوت الحديثة لا تدخل ضمن المحظور الشرعي، ولا علاقة لها بما ورد في النصوص من منع دخول الملائكة.

وأشار إلى أن الأولى بالمسلم الابتعاد عن الأمور التي يثور حولها خلاف أو شبهة، موضحًا أن التماثيل الزخرفية لا تُعد من قبيل التعظيم أو التقديس، بل هي مجرد أدوات للزينة لا تتعارض مع أحكام الشريعة.

وتابع أن التحذير الوارد في بعض الأحاديث النبوية يخص التماثيل التي تُعظَّم أو تُتخذ للتقديس والعبادة، أما المجسمات البسيطة المستخدمة للزينة فلا يشملها هذا الحكم، مضيفًا أن الفهم الصحيح للنصوص يزيل اللبس عن هذه المسألة.

وشدد الدكتور عثمان على أن الإسلام يدعو إلى الحشمة والابتعاد عن المظاهر التي قد تثير الجدل، لكنه لا يمنع استخدام الزينة المباحة التي لا تتعارض مع العقيدة، مؤكدًا أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم.

وأكد أمين الفتوى أن وجود مثل هذه التماثيل في المنازل لا يمنع دخول الملائكة، داعيًا المسلمين إلى الالتزام بالوسطية والاعتدال في التعامل مع القضايا الشرعية، وعدم الانسياق وراء الشبهات أو المبالغات غير المستندة إلى دليل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عويضة عثمان تماثيل الزينة دخول الملائكة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يرحل مؤمن زكريا عن منصبه بقطاع الناشئين في الأهلي؟.. مصدر يجيب
رياضة محلية

هل يرحل مؤمن زكريا عن منصبه بقطاع الناشئين في الأهلي؟.. مصدر يجيب
نقيب الفلاحين يكشف الأسباب وراء تراجع أعداد الحمير في مصر
أخبار مصر

نقيب الفلاحين يكشف الأسباب وراء تراجع أعداد الحمير في مصر
الأمن يمنح الزمالك السعة الأكبر استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

الأمن يمنح الزمالك السعة الأكبر استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية
استهلاك المنازل ارتفع.. مصدر بالكهرباء: الغلق المبكر للمحال لم يحقق وفرًا
أخبار مصر

استهلاك المنازل ارتفع.. مصدر بالكهرباء: الغلق المبكر للمحال لم يحقق وفرًا
بسبب حرب إيران.. سيناتور أمريكي: سنحتاج لسنوات لإعادة بناء مخزوننا من
شئون عربية و دولية

بسبب حرب إيران.. سيناتور أمريكي: سنحتاج لسنوات لإعادة بناء مخزوننا من

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. بيراميدز 1 - 0 زد.. نهائي كأس مصر
ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران