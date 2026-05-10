كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الجاري، في ظل المنافسة القوية بين الأعمال السينمائية العالمية والعربية.

تفاصيل إيرادات فيلم مايكل

وأعلن تركي آل الشيخ في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، عن مواصلة فيلم Michael تصدره للإيرادات للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما حقق 9.2 مليون ريال خلال هذا الأسبوع، ليرفع إجمالي دخله إلى 22.4 مليون ريال، مع بيع نحو 367.9 ألف تذكرة.

تفاصيل إيرادات فيلم برشامة

وأضاف أن فيلم The Devil Wears Prada 2 حقق إيرادات بلغت 6.1 مليون ريال في أسبوعه الثاني، بإجمالي وصل إلى 12.7 مليون ريال، بعد بيع 193.9 ألف تذكرة، بينما واصل فيلم برشامة نجاحه الجماهيري محققًا 35.3 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه، مع بيع 648.7 ألف تذكرة.

أبطال فيلم برشامة

يشارك في بطولة فيلم برشامة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

