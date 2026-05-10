تركي آل الشيخ: إيرادات فيلم برشامة بلغت 35 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه

كتب : معتز عباس

07:03 م 10/05/2026 تعديل في 07:20 م
    فيلم برشامة
    فيلم برشامة (2)
    فيلم برشامة (3)
    هشام ماجد ومصطفى غريب من العرض الخاص لفيلم برشامة (2)
    فيلم برشامة
    هشام ماجد ومصطفى غريب من العرض الخاص لفيلم برشامة (1)
    فيلم برشامة
    فيلم برشامة
    فيلم برشامة (4)
    فيلم برشامة (1)
    كواليس فيلم السيرة الذاتية مايكل
    بوسترات فيلم السيرة الذاتية مايكل (3)
    أبطال فيلم السيرة الذااتية مايكل
    مايكل جاكسون مع أحد الأطفال في كواليس الفيلم الوثائقي
    أنطوان فوكوا في كواليس فيلم مايكل
    أنطوان فوكوا يروج لفيلم مايكل
    The Devil Wears Prada 2يتفوق على فيلم مايكل في شباك التذاكر_1
    جعفر جاكسون في كواليس فيلم مايكل (2)
    جعفر جاكسون في كواليس فيلم مايكل (1)
    تحضيرات الجزء الثاني لفيلم مايكل[1]

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الجاري، في ظل المنافسة القوية بين الأعمال السينمائية العالمية والعربية.

تفاصيل إيرادات فيلم مايكل

وأعلن تركي آل الشيخ في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، عن مواصلة فيلم Michael تصدره للإيرادات للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما حقق 9.2 مليون ريال خلال هذا الأسبوع، ليرفع إجمالي دخله إلى 22.4 مليون ريال، مع بيع نحو 367.9 ألف تذكرة.

تفاصيل إيرادات فيلم برشامة

وأضاف أن فيلم The Devil Wears Prada 2 حقق إيرادات بلغت 6.1 مليون ريال في أسبوعه الثاني، بإجمالي وصل إلى 12.7 مليون ريال، بعد بيع 193.9 ألف تذكرة، بينما واصل فيلم برشامة نجاحه الجماهيري محققًا 35.3 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه، مع بيع 648.7 ألف تذكرة.

أبطال فيلم برشامة

يشارك في بطولة فيلم برشامة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

