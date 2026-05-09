كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتفاع ملحوظ في متوسط طول الشباب الصيني خلال العقود الأخيرة، حيث سجلت البيانات زيادة تجاوزت 8 سنتيمترات خلال فترة تمتد لنحو 34 عاما، في واحدة من أكبر القفزات المسجلة عالميا.

وبحسب الدراسة، التي نشرت في مجلة لانسيت العلمية، تابعت أطوال الشباب البالغين من مختلف دول العالم بين عامي 1985 و2019، فقد تبين أن الصين حققت نموا استثنائيا في متوسط الطول، مقارنة بتغيرات محدودة في دول أخرى مثل الهند، التي لم تشهد سوى تحسن طفيف خلال الفترة نفسها.

سر زيادة طول الرجل الصيني

وأرجعت الدراسة هذا التغير الكبير إلى تحولات جوهرية في النظام الغذائي داخل الصين، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل وتوسع استهلاك الأغذية الغنية بالبروتين الحيواني مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، والتي أصبحت جزءا أساسيا من الوجبة اليومية لدى فئات واسعة من السكان.

وأوضحت النتائج أن التغذية خلال مرحلة الطفولة والمراهقة تلعب دورا حاسما في تحديد النمو الجسدي، إلى جانب العوامل الوراثية التي تحدد الحد الأقصى للطول، بينما تساعد التغذية الجيدة على تحقيق هذا الحد بشكل كامل.

سر زيادة طول الهولنديين

وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن بعض الدول التي تعتمد بشكل أكبر على النظم الغذائية النباتية أو منخفضة البروتين الحيواني لم تشهد نفس معدلات النمو، في حين سجلت دول أوروبية مثل هولندا ارتفاعا كبيرا في متوسط الطول نتيجة ارتفاع استهلاك منتجات الألبان بشكل خاص.

كما لفتت الدراسة إلى أن جودة الغذاء تظل عاملا أساسيا، موضحة أن الوفرة الغذائية وحدها لا تكفي، بل إن نوعية العناصر الغذائية خلال سنوات النمو الأولى هي التي تصنع الفارق الحقيقي في الطول النهائي للفرد.

وأكد الباحثون أن مرحلة النمو الجسدي تنتهي تقريبا عند سن الثامنة عشرة، حيث تتوقف العظام عن النمو، ما يجعل التغذية خلال الطفولة والمراهقة العامل الأهم في تحديد البنية الجسدية للبالغين.

اقرأ أيضا:

6 صفات تميز الأشخاص الذين يفضلون العزلة كثيرًا

كيف تعرف أن جسمك يعاني من الجفاف؟

7 أسباب تجعل شغفك يختفي بسرعة.. منها الخوف من الفشل





