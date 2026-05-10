أم تمنع طفلها من الأنسولين.. وطبيب يحذر

كتب : أسماء العمدة

08:00 م 10/05/2026

الأنسولين

أثارت واقعة منع أم لطفلها من الحصول على جرعات الأنسولين حالة من الجدل، وسط تحذيرات طبية شديدة من خطورة التوقف عن العلاج، خاصة لمرضى السكري من النوع الأول.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سعيد شلبي، أستاذ الكبد بالمركز القومي للبحوث، أن الامتناع عن تناول الأنسولين يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر بالدم، وقد يتطور الأمر سريعًا إلى غيبوبة سكر تشكل خطرًا كبيرًا على الحياة.

وقال شلبي، في تصريحات لمصراوي، إن بعض المرضى الذين توقفوا عن الحصول على الأنسولين تعرضوا لتدهور صحي شديد، استدعى دخولهم إلى الرعاية المركزة، بينما انتهت بعض الحالات بالوفاة.

وأوضح أن الأنسولين يُعد العلاج الأساسي لمرضى السكري من النوع الأول، خاصة الأطفال، مشددًا على ضرورة البدء في استخدامه فور تشخيص المرض والاستمرار عليه مدى الحياة تحت إشراف طبي.

وأشار إلى أن جرعات الأنسولين تختلف من شخص لآخر بحسب مستوى السكر في الدم والحالة الصحية، وهو ما يحدده الطبيب المختص بدقة، محذرًا من وقف العلاج أو تعديل الجرعات دون استشارة طبية بسبب ما قد يسببه ذلك من مضاعفات خطيرة.

