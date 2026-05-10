تصدر عمرو دياب مؤشرات البحث على موقع جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه خلال حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، وهو يسحب الميكروفون من يد والد العروس أثناء حديثه على المسرح.

وعاد الفيديو إلى الأذهان واقعة مشابهة جمعت عمرو دياب بالفنانة يسرا في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، والتي أثارت جدلًا واسعًا آنذاك وتعرض بعدها لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المواقف المحرجة التي تعرض لها عمرو دياب مع الجمهور، والتي أثارت حالة من الجدل ووضعت الهضبة في دائرة الانتقادات خلال السنوات الأخيرة.

عمرو دياب في حفل زفاف ابنة باسل سماقية

حرص رجل الأعمال باسل سماقية على الترحيب بعمرو دياب في حفل زفاف ابنته، قائلًا: ": "عمرو دياب لا قبله ولا بعده"، لكن الهضبة كرر ما فعله مع يسرا وأخذ منه "المايك"، قائلًا: "المرة اللي فاتت في الفرح اللي فات جيت بشد المايك قالوا مش عارف بيعمل إيه، أنا مش بحب حد يقولي كده، أنا راجل متواضع جدا متواضع أوي".

يسرا تتعرض لموقف محرج بسبب الهضبة

تعرضت الفنانة يسرا لموقف محرج خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وذلك عندما رحب عمرو دياب بالنجمة يسرا على المسرح، لتقوم يسرا بعدها الإشادة بالفنان عمرو دياب.

قبل أن تكمل جملتها قام عمرو دياب بتجاهلها ونزع المايك من يدها، وقام بالترحيب بالسعدي، في موقف اعتبره البعض أن إحراج لنجمة كبيرة.

واقعة الشاب المصفوع

رصد مقطع فيديو على السوشيال ميديا تعدى النجم عمرو دياب، على شاب وصفعه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

وأثناء غناء عمرو دياب تحرك الشاب لالتقاط صورة تذكارية معه بطريقة الـ"سيلفي"، ووضع يده على ظهره، ما أغضب المغني الذي صفعه أمام الحضور.

عمرو دياب في الأوبرا

أثار عمرو دياب غضب الجمهور خلال حفله في دار الأوبرا المصرية، فبراير عام 2024.

وعقب خروجه من المسرح التف حوله محبيه لالتقاط الصور التذكارية معه وهو ما أزعجه، ليصرخ قائلًا: "يا عم ارحمونا، الحيوان بتاعنا فين؟ السواق بتاعنا فين؟".

ردة فعل غريبة من الهضبة عمرو دياب في احد الأفراح!

عمرو دياب وحفل زفاف ريم سامي

ضرب عمرو دياب مهندس صوت على ظهره بشكل مفاجئ في حفل زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي.

وأثناء أداء عمرو دياب إحدى الأغاني قام أحد العاملين في هندسة الصوت بتحريك السماعات المسؤولة عن الصوت ما أثار غضب الهضبة فتوقف عن الغناء، طالبا منه الابتعاد عن المسرح.

الدنيا قايمة على #عمرو_دياب عشان هالفيديو

عمرو دياب طول عمره بعيد عن المشاكل و القيل و القال

ولا عمره استفز زميل ولا إعلام ولا صحافة

وكل نجاحاته صنعها بنفسه بدون تسلق على كتف احد

وبلحظة عفوية وممكن بلحظة توتر ايضًا من الصحافة نعت سواقة بـ هالوصف

عمرو لايعرف كيف يتعامل مع… pic.twitter.com/09Mz6oXs6c — نورة الحسيني. (@INOURA919) February 19, 2024

عمرو دياب وحفل زفاف نجل المطرب محمد فؤاد

تعرض عمرو دياب لموقف أثار جدلًا واسعًا خلال حضوره حفل زفاف نجل المطرب محمد فؤاد في أبريل عام 2024، بعدما التف عدد من الحضور حوله أثناء توجهه إلى دورة المياه.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انفعال عمرو دياب على أحد الأشخاص الذي حاول ملاحقته، حيث رد عليه بغضب، "أنت هتخش ورايا الحمام؟.. إنت ياض مالك إنت وهو؟"

