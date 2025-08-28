4 أسباب تؤدي إلى تكون حصوات المسالك البولية

حصوات المسالك البولية مرض شائع يسبب أعراض مزعجة مثل المغص المؤلم والحاجة المتكررة للتبول والبول الدموي.

وكشفت الدكتورة سفيتلانا كالينينا أخصائية المسالك البولية الروسية العوامل التي تسبب تكون حصوات المسالك البولية.

وقالت: تسبب مجموعة عوامل تكون حصى المسالك البولية، لكن يساعد معرفة هذه العوامل المرضى على تعديل نمط حياتهم وتقليل احتمال تكون الحصى في الكلى، وأهم هذه العوامل، قلة تناول السوائل ما يؤدي إلى الجفاف، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأضافت: "قلة تناول السوائل يؤدي إلى زيادة تركيز الأملاح في البول وتكوين بلورات قد تتحول في النهاية إلى حصى".

ونصحت بشرب ما لا يقل عن 2- 2.5 لتر من الماء الصافي يوميا، خاصة في الطقس الحار وأثناء النشاط البدني المكثف. كما يجب الأخذ في الاعتبار أن المشروبات الغازية المحلاة والقهوة والشاي لا تغني عن الماء، بل قد تسبب الجفاف".

ومن عوامل الخطر الأخرى سوء التغذية، فالإفراط في تناول بعض الأطعمة قد يزيد من خطر تكوين الحصى. وتشمل هذه الأطعمة: الأطعمة الغنية بالأوكسالات (السبانخ، الراوند، الحميض، الشوكولاتة، المكسرات)؛ البروتين الحيواني (اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك)؛ الملح، السكر، والفركتوز.

وتقول: "تؤدي الوراثة دورا مهما أيضا ، فإذا كان أحد الأقارب المقربين قد أصيب بحصى المسالك البولية، فإن خطر الإصابة يزداد بشكل كبير".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض أمراض الأمعاء، مثل داء كرون، والتهاب القولون التقرحي، واستئصال الأمعاء، أن تعيق امتصاص الكالسيوم ومواد أخرى، ما يزيد من خطر تكون الحصى. كما يمكن أن تساهم التهابات المسالك البولية المزمنة في تكون حصى ستروفيت (تتكون من المغنيسيوم والأمونيوم والفوسفات).

ويمكن لبعض الاضطرابات الأيضية، مثل فرط نشاط الغدة جار الدرقية وبيلة ​​السيستين (ضعف استقلاب حمض السيستين الأميني)، والحماض الأنبوبي الكلوي، أن تزيد من خطر تكون الحصى.

وتقول: "استخدام بعض الأدوية، مثل مدرات البول، ومضادات الحموضة التي تحتوي على الكالسيوم، وبعض المضادات الحيوية فترة طويلة، يمكن أن يزيد من خطر تكون الحصى".

ووفقا لها، يلعب نمط الحياة الخامل دورا هاما في هذه المشكلة، حيث الخمول البدني يساهم في اضطرابات التمثيل الغذائي، وقد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكالسيوم في البول.

وتوصي الطبيبة للوقاية من حصى المسالك البولية، بشرب كمية كافية من السوائل؛ اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كميات قليلة من الملح والسكر والبروتين الحيواني؛ إجراء فحوصات طبية منتظمة واستشارة الطبيب في حال ظهور أعراض حصى المسالك البولية؛ تجنب العلاج الذاتي أو تناول الأدوية دون وصفة طبية؛ اتباع نمط حياة نشط.

