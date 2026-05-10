شهدت قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، واقعة مؤسفة تمثلت في وفاة شاب يدعى محمد عبدالوهاب، مريض سكري، إثر أزمة صحية مفاجئة، عقب توقفه عن تناول جرعات الإنسولين.

وأكد أحد أصدقاء الفقيد، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أن "محمد" قرر التوقف عن تناول حقن "الإنسولين"، مطالبا الجميع بالدعاء له بالرحمة.

وبعد هذه الواقعة، يبقى السؤال هل توقف مريض السكري عن تناول الأنسولين يسبب الوفاة؟.

ماذا يحدث لمريض السكري حال التوقف عن تناول الأنسولين؟

يقول سعيد شلبي، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، إن توقف مريض السكري عن تناول الأنسولين، يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد يصل الأمر إلى الدخول في غيبوبة سكر.

وتابع "شلبي"، في تصريحات خاصة لـ" مصراوي": "بعض مرضى السكري توقفوا عن استخدام الأنسولين دون استشارة طبية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر لديهم، ودخول بعضهم إلى وحدات الرعاية المركزة، فيما توفي آخرون متأثرين بمضاعفات الحالة".

كيف يتم تناول الأنسولين؟

وبحسب أستاذ الباطنة، فإن الأنسولين يتم إعطاؤه على شكل جرعات، ويحدد نظام استخدامه حسب حالة المريض ونوع مرض السكري.

وكشف: "الأنسولين العلاج الأساسي منذ البداية في حالات معينة، خاصة عند ظهور مرض السكري في سن مبكرة أو في حالات السكري من النوع الأول، حيث يحتاج المريض إلى استخدامه بشكل مستمر مدى الحياة لتعويض نقص إنتاج الجسم له".

واختتم "شلبي" تصريحاته: "أما الجرعات، فهي لا تكون ثابتة بين جميع المرضى، بل تختلف من شخص لآخر، وفقا لمستويات سكر الدم، ونمط الحياة، واستجابة الجسم للعلاج، ولذلك يقوم الطبيب المختص بتحديد الجرعة المناسبة لكل حالة ومتابعتها بشكل دوري لضبط مستوى السكر بشكل آمن".