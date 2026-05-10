نجح الفريق الطبي بمستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، في إنقاذ ساق طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، بعد تعرضها لإصابة بالغة نتيجة عقر كلب شرس، تسبب في تهتك شديد وفقدان مساحات واسعة من الجلد، في واقعة استدعت تدخلاً طبيًا عاجلًا.

إعلان الطوارئ فور وصول الحالة

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الطفلة فور وصولها، حيث جرى إعلان حالة الطوارئ والتعامل الفوري مع الحالة، من خلال التقييم الطبي الأولي وتقديم الإسعافات العاجلة، مع نقلها سريعًا إلى غرفة العمليات.

فريق طبي متخصص لجراحة دقيقة

وضم الفريق الطبي أطباء من قسم الحروق والتجميل وأطباء التخدير، حيث تم إجراء تنظيف جراحي كامل للجرح لإزالة الأنسجة المتضررة ومنع التلوث، تلاه إجراء جراحة تجميلية دقيقة وترقيع جلدي لتعويض الأجزاء المفقودة من الجلد.

استقرار الحالة وتلقي مصل السعار

وأكدت إدارة مستشفى دسوق العام أن الحالة العامة للطفلة مستقرة بعد نجاح التدخل الجراحي، مع استمرار متابعتها طبيًا، مشيرة إلى أنها تلقت مصل السعار ضمن البروتوكول العلاجي المعتمد، على أن تستكمل الجرعات الوقائية في مركز متخصص.

إشادة بالفرق الطبية وجهود الإنقاذ



وأعربت إدارة المستشفى عن تقديرها لجهود الفريق الطبي والتمريضي، مشيدة بسرعة الاستجابة والمستوى المهني في التعامل مع الحالة، بما ساهم في إنقاذ ساق الطفلة وتفادي البتر.