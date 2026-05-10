بعض التغيرات التي تظهر على أظافر اليدين قد تكون مؤشرا مبكرا على الإصابة بأمراض خطيرة، تستدعي الانتباه وعدم تجاهلها.



وفيما يلي أبرز 4 علامات قد تظهر على الأظافر وتنذر بمشكلات صحية خطيرة، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

- اصفرار الأظافر

يُعد تغير لون الأظافر إلى الأصفر من العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بعدوى فطرية، لكن في بعض الحالات قد يكون مرتبطا بأمراض أكثر خطورة مثل

أمراض الرئة المزمنة

السكري

اضطرابات الغدة الدرقية

وفي حال استمرار الاصفرار لفترة طويلة، يُفضل استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

- ظهور خطوط داكنة أو سوداء

قد تكون الخطوط السوداء الطولية تحت الظفر علامة خطيرة لا يجب تجاهلها، إذ يمكن أن ترتبط بسرطان الجلد المعروف بـ"الميلانوما"، خاصة إذا ظهرت دون سبب واضح أو بدأت في التوسع تدريجيا.

وينصح الأطباء بسرعة مراجعة طبيب مختص عند ملاحظة هذه العلامة.

- تقعر الأظافر للداخل

عندما تصبح الأظافر مقعرة بشكل يشبه الملعقة، فقد يكون ذلك مؤشرا على

نقص الحديد الحاد

فقر الدم

أمراض القلب

مشكلات الكبد

ويظهر هذا التغير غالبا بالتزامن مع الشعور بالإرهاق والضعف العام، تعجر الأظافر وانتفاخ أطراف الأصابع

يحدث تعجر الأظافر عندما تنحني الأظافر حول أطراف الأصابع بشكل ملحوظ، وقد يكون مرتبطا بأمراض خطيرة مثل:

سرطان الرئة

أمراض القلب

اضطرابات الجهاز التنفسي

وتُعد هذه العلامة من المؤشرات الطبية المهمة التي تستوجب الفحص الفوري.

نصائح طبية مهمة

ينصح الخبراء بعدم تجاهل أي تغير مفاجئ أو مستمر في شكل أو لون الأظافر، خاصة إذا صاحبه ألم أو تورم أو أعراض صحية أخرى، لأن الاكتشاف المبكر قد يساعد في علاج العديد من الأمراض قبل تفاقمها.