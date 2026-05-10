نجحت جمعية رعاية مرضى الأورام في كفر الشيخ خلال السنوات الأخيرة في دعم العديد من المرضى وأسرهم، من خلال تقديم مختلف أوجه المساعدة، وذلك في إطار تطور ملحوظ في أداء الجمعية منذ إشهارها برقم 1136 لسنة 2009.

ويضم مجلس إدارة الجمعية نخبة من الشخصيات العامة والأكاديمية، برئاسة المستشار محمود توفيق، المحامي بالنقض، ونائب الرئيس الدكتور لطفي عبد السميع، وكيل وزارة الصحة في السويس سابقًا، إلى جانب الدكتور علي عبدالقادر، أستاذ بجامعة كفر الشيخ، أمينًا للصندوق، وعضوية كل من اللواء الدكتور محمد علام، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة لمياء لطفي، أستاذة بجامعة كفر الشيخ.

فكرة إنشاء مركز الأورام وبداية الجمعية

كشف رئيس مجلس الإدارة أن فكرة إنشاء الجمعية جاءت استجابة لمبادرة اللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ الأسبق، بهدف إنشاء مركز لعلاج الأورام داخل المحافظة، نظرًا لتزايد أعداد المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج خارجها.

ومن هنا، جرى إشهار الجمعية لتكون المظلة القانونية لجمع التبرعات وتنفيذ المشروع، والذي تُوج لاحقًا بإنشاء مركز الأورام في موقع متميز بمدينة كفر الشيخ.

مركز أورام كفر الشيخ.. إنجاز على أرض الواقع

نجحت الجمعية في تحقيق حلم أبناء المحافظة بإنشاء مركز متخصص للأورام، قبل أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2428 لسنة 2016 بضم المركز إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية والأمانة بتاريخ 26 ديسمبر 2017، بما يضمن استمرار تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

خدمات إنسانية ودار ضيافة للمرضى

وفي إطار توسع الخدمات، أوضحت الدكتورة لمياء لطفي، عضو مجلس الإدارة، أن الجمعية أنشأت دارين للضيافة لاستقبال مرضى الأورام ومرافقيهم، سواء من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة.

وتوفر دور الضيافة خدمات فندقية متكاملة ووجبات مجانية يختارها المرضى، مع استقبال ما لا يقل عن 20 مريضًا يوميًا ومرافقيهم، في بيئة إنسانية متكاملة.

دعم شهري ورعاية اجتماعية مستمرة

كما تقدم الجمعية مساعدات شهرية للحالات المسجلة لديها، وفق تقارير طبية معتمدة، إلى جانب حزمة دعم اجتماعي وإنساني تشمل المرضى وأسرهم على مدار العام، بما يعزز دورها كأحد أبرز الكيانات الخيرية الداعمة لمرضى الأورام في المحافظة.



