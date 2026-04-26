الكرفس من الخضروات التي تسهم في خفض ضغط الدم خاصة عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن.

ما دور البوتاسيوم في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم؟

الكرفس غني بالبوتاسيوم، وهو معدن يساعد الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد، مما يقلل احتباس السوائل ويخفض ضغط الدم.

كما يسهم البوتاسيوم في توسيع الأوعية الدموية، مما يسهل تدفق الدم بشكل أفضل، وفقا لـ "Very Well Health".

كيف يسهم مركب NBP في الكرفس في خفض ضغط الدم؟

يحتوي الكرفس على مركب يعرف باسم NBP، يعمل بطريقة مشابهة لبعض أدوية خفض الضغط، إذ يساعد على إدرار البول وتوسيع الأوعية الدموية، مما ينعكس على انخفاض مستويات ضغط الدم.

كيف تساعد مضادات الأكسدة في الكرفس على تحسين صحة الأوعية الدموية؟

يحتوي الكرفس أيضا على مركبات نباتية مثل "الأبيجينين"، وهي مضادات أكسدة تقلل الالتهاب وتساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية.

كيف يساعد أكسيد النيتريك في الكرفس على خفض ضغط الدم؟

كما تسهم هذه المركبات في تعزيز إنتاج "أكسيد النيتريك"، وهو عنصر يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

