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عطل فني في طائرة بابا الفاتيكان أثناء عودته إلى روما.. ماذا حدث؟

كتب : وكالات

08:36 م 12/06/2026

البابا ليو بابا ‌الفاتيكان

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تسبّب عطل فني مفاجئ في الطائرة التي كانت تقل بابا الفاتيكان البابا ليو في تأجيل عودته إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك في ختام جولة استمرت أسبوعا في إسبانيا، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز.
وبحسب رويترز، كانت الطائرة التي تقل البابا وعدداً من موظفي الفاتيكان إلى جانب مجموعة من الصحفيين قد بدأت الاستعداد للتحرك نحو المدرج تمهيداً للإقلاع، قبل أن يعلن قائد الطائرة وجود عطل فني حال دون استكمال الرحلة في موعدها المقرر.
ووفقًا لرويترز، فإنه عقب اكتشاف العطل الفني، جرى إنزال البابا ومرافقيه من الطائرة وإعادتهم إلى صالة المطار، حيث اصطحبه ملك إسبانيا فيليبي من الطائرة ⁠إلى المطار، ثم بعد ذلك استقل ، بابا الفاتيكان بالفعل رحلته التي ⁠تشغلها شركة إيبيريا للطيران بعد أن ودعه ⁠الملك وشخصيات إسبانية أخرى.

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بابا الفاتيكان البابا ليو عطل طائرة روما

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