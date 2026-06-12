

يعد الفول من أهم الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي والألياف والفيتامينات والمعادن.



ورغم فوائده الصحية العديدة، يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالخمول أو النعاس بعد تناوله خاصة في وجبة الإفطار، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، نستعرضها لكم، وفقا لما كشفه الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي".



بطء عملية الهضم

يحتوي الفول على نسبة عالية من الألياف والبروتين، وهما عنصران يحتاجان إلى وقت أطول للهضم مقارنة بالكربوهيدرات البسيطة.

وأثناء عملية الهضم يزداد تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، ما قد يجعل بعض الأشخاص يشعرون بالكسل لفترة مؤقتة.



استهلاك الفول بكميات كبيرة

الإفراط في تناول الفول خاصة مع الخبز أو الأطعمة الدسمة، يؤدي إلى امتلاء المعدة بشكل كبير، مما يزيد الإحساس بالثقل والخمول بعد الوجبة.



تناوله مع كميات كبيرة من الخبز الأبيض

رغم أن الفول منخفض في المؤشر الجلايسيمي، إلا أن تناوله مع كميات كبيرة من الخبز الأبيض قد يسبب ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم يتبعه انخفاض نسبي، مما يسبب الشعور بالخمول.



الغازات والانتفاخ

تحتوي البقوليات على مركبات كربوهيدراتية معقدة قد تتخمر داخل القولون لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ وشعور بعدم الراحة.



الحساسية لدى بعض المكونات

هناك اختلافات فردية في استجابة الجسم للأطعمة، بعض الأشخاص قد يشعرون بالخمول بعد تناول الفول بسبب طريقة استقلابهم للكربوهيدرات أو بسبب اضطرابات هضمية مثل القولون العصبي.



قلة النوم أو أسباب أخرى غير مرتبطة بالفول

في كثير من الحالات لا يكون الفول هو السبب المباشر، وإنما تتزامن وجبة الإفطار مع وجود عوامل أخرى مثل قلة النوم، الجفاف، انخفاض النشاط البدني، أو بعض المشكلات الصحية مثل فقر الدم أو اضطرابات الغدة الدرقية.

كيف يمكن تقليل الخمول بعد تناول الفول؟

تناول كمية معتدلة من الفول.

إضافة الخضروات الطازجة مثل الطماطم والخيار والجرجير.

تقليل كمية الخبز الأبيض واستبداله بخبز الحبوب الكاملة عند الإمكان.

تجنب الإفراط في وضع الزيوت والدهون المضافة.

شرب كمية كافية من الماء.

المشي لبضع دقائق بعد الإفطار.