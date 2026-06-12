أعرب الشرطي الأمريكي إريك هدسون الذي اشتهر مؤخرا بعد مرافقته لبعثة منتخب مصر في أمريكا، عن إعجابه الشديد بالشعب المصري والثقافة المصرية، مؤكدًا أن ما لمسه من الجماهير المصرية خلال الفترة الماضية فاق كل توقعاته.

وقال هدسون في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أكثر ما لفت انتباهه هو الشغف الكبير الذي يظهره المصريون تجاه وطنهم.

وأضاف: "المصريون يمتلكون طاقة مذهلة وحبًا كبيرًا لبلدهم، كما يقدرون أي شخص يحترم شعبهم ووطنهم".

وتابع: "الثقافة المصرية تستقبلك بأذرع مفتوحة، وأكثر ما أعجبني هو طريقة دعم المصريين لبعضهم البعض".

وأوضح أن ما شعر به خلال تفاعله مع الجماهير المصرية منحه انطباعًا مختلفًا عن أي تجربة سابقة.

وأكد: "لا يهم ما هي جنسيتك، المصريون يجعلونك تشعر وكأنك فرد من العائلة، وهذا أمر رائع للغاية".

واختتم هدسون تصريحاته بالتأكيد على أن الحب والدعم اللذين تلقاهما من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانا من أبرز الأشياء التي عاشها خلال الفترة الأخيرة.