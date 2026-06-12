مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

كندا

- -
22:00

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

2 1
05:00

التشيك

جميع المباريات

إعلان

إريك هدسون لمصراوي: "المصريون شغوفون بوطنهم".. وهذا سر إعجابي بهم

كتب : محمد عبد الهادي

08:47 م 12/06/2026

صلاح بجوار الشرطي الأمريكي هدسون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الشرطي الأمريكي إريك هدسون الذي اشتهر مؤخرا بعد مرافقته لبعثة منتخب مصر في أمريكا، عن إعجابه الشديد بالشعب المصري والثقافة المصرية، مؤكدًا أن ما لمسه من الجماهير المصرية خلال الفترة الماضية فاق كل توقعاته.

وقال هدسون في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أكثر ما لفت انتباهه هو الشغف الكبير الذي يظهره المصريون تجاه وطنهم.

وأضاف: "المصريون يمتلكون طاقة مذهلة وحبًا كبيرًا لبلدهم، كما يقدرون أي شخص يحترم شعبهم ووطنهم".

وتابع: "الثقافة المصرية تستقبلك بأذرع مفتوحة، وأكثر ما أعجبني هو طريقة دعم المصريين لبعضهم البعض".

وأوضح أن ما شعر به خلال تفاعله مع الجماهير المصرية منحه انطباعًا مختلفًا عن أي تجربة سابقة.

وأكد: "لا يهم ما هي جنسيتك، المصريون يجعلونك تشعر وكأنك فرد من العائلة، وهذا أمر رائع للغاية".

واختتم هدسون تصريحاته بالتأكيد على أن الحب والدعم اللذين تلقاهما من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانا من أبرز الأشياء التي عاشها خلال الفترة الأخيرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إريك هدسون منتخب مصر كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها صورًا جديدة تجمعها بـ أحمد السقا
سينما

ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها صورًا جديدة تجمعها بـ أحمد السقا

مستعينا بأغنية"فوزي العندليب".. محمد هنيدي يعلق على حفل افتتاح كأس العالم
زووم

مستعينا بأغنية"فوزي العندليب".. محمد هنيدي يعلق على حفل افتتاح كأس العالم
زيلينسكي يعلن التوسع في تجنيد مقاتلين من الخارج
شئون عربية و دولية

زيلينسكي يعلن التوسع في تجنيد مقاتلين من الخارج
مكافآت اقتصادية مقابل النووي.. مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل مسودة اتفاق إيران
شئون عربية و دولية

مكافآت اقتصادية مقابل النووي.. مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل مسودة اتفاق إيران
حدث في 8 ساعات| تحقيق عاجل بحادث طائرة تدريب.. وضبط مادة خطرة تُستخدم في
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| تحقيق عاجل بحادث طائرة تدريب.. وضبط مادة خطرة تُستخدم في

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان