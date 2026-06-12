كتب – سيد متولي

يعاني بعض الأشخاص من نوبات سعال مفاجئة مباشرة بعد تناول الطعام أو شرب المشروبات، وقد يظنون في البداية أن الأمر طبيعي أو مرتبط بسرعة الأكل فقط، لكن إذا تكررت هذه الحالة بشكل مستمر، فقد تكون علامة على اضطراب صحي يحتاج إلى تقييم طبي.

أسباب السعال بعد الأكل



وبحسب موقع هيلث لاين، فإن أسباب السعال بعد الوجبات متعددة، فقد تكون مرتبطة بطريقة البلع، أو مشكلات في الجهاز الهضمي أو التنفسي، أو حتى ردود فعل تحسسية لبعض الأطعمة.

اضطرابات البلع ودخول الطعام إلى مجرى الهواء



في الوضع الطبيعي، ينتقل الطعام بسلاسة من الفم إلى المريء، لكن في بعض الحالات قد تدخل أجزاء صغيرة من الطعام أو الشراب إلى القصبة الهوائية، فيتحرك الجسم سريعا بمحاولة التخلص منها عبر السعال لحماية الرئتين.

وهذه المشكلة شائعة أكثر بين كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف عضلات البلع، أو بعض الاضطرابات العصبية، أو مشكلات الأسنان والفم.

أعراض محتملة لوجود مشكلة في البلع:



السعال المتكرر أثناء شرب السوائل

الإحساس بالاختناق أثناء الطعام

تغير الصوت بعد الوجبات

شعور بوجود طعام عالق في الحلق

هل يسبب ارتجاع المريء السعال؟



في كثير من الحالات، يكون السعال ناتجا عن ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء أو الحلق، ما يهيج الأنسجة الحساسة ويؤدي إلى السعال، خصوصا بعد الوجبات الدسمة أو الحارة، وقد لا يشعر بعض المصابين بحرقة المعدة، لذلك قد يظل السبب غير معروف لفترة طويلة.

أعراض قد ترافق ارتجاع المريء:

طعم حامضي بالفم

حرقة في الصدر أو الحلق

بحة في الصوت

زيادة البلغم

شعور بوجود شيء عالق بالحلق

تأثير بعض الأطعمة على الجهاز التنفسي

بعض الأطعمة قد تسبب استجابة مناعية سريعة تظهر على شكل سعال أو صعوبة في التنفس، وتختلف شدة الأعراض من شخص لآخر، فقد تكون بسيطة أو تتحول إلى حالة طارئة.

أشهر الأطعمة المسببة للحساسية:



المكسرات

الحليب ومشتقاته

البيض

القمح

المأكولات البحرية

في حال صاحب السعال تورم الوجه أو الحلق، أو صعوبة شديدة في التنفس، يجب الحصول على مساعدة طبية عاجلة فورا، فقد يشير ذلك إلى تفاعل تحسسي حاد.

الربو والسعال بعد الطعام



الأشخاص المصابون بالربو قد يعانون من زيادة السعال أثناء تناول الطعام أو بعده، نتيجة تهيج الشعب الهوائية ببعض الروائح، المواد الحافظة، أو النكهات الصناعية، كما يمكن للضحك أو الكلام أثناء الأكل أن يفاقم الأعراض.

علامات ارتباط السعال بالربو:



صفير أثناء التنفس

ضيق في الصدر

كحة ليلية متكررة

صعوبة التنفس بعد تناول بعض الأطعمة

تراكم الإفرازات خلف الحلق

نصائح لتقليل السعال بعد الأكل



يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة لتخفيف السعال بعد الطعام:

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا

تجنب الحديث أثناء البلع

عدم الاستلقاء مباشرة بعد الوجبات

شرب كميات كافية من الماء

الابتعاد عن الأطعمة المهيجة للحلق أو المعدة

تقليل الدهون والبهارات عند وجود ارتجاع

متى يحتاج الأمر إلى تقييم طبي؟



إذا استمر السعال بعد الأكل بشكل متكرر أو صاحبته أي من الأعراض التالية، يجب مراجعة الطبيب:

فقدان وزن غير مبرر

صعوبة البلع المستمرة

ضيق في التنفس أو اختناق متكرر

ألم شديد أو حرقة مستمرة.

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