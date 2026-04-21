تعد الخضروات الورقية من أكثر الخضراوات المغذية التي أوصى بها النظام الغذائي (حمية DASH) لوقف ارتفاع ضغط الدم.

ويسهم تناول المزيد منها في تزويد الجسم بعناصر غذائية، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

ماذا يحدث لضغط الدم عند زيادة تناول الخضروات الورقية؟

الخضراوات الورقية غنية بشكل طبيعي بالنترات الغذائية، وهو جزيء يتحول إلى أكسيد النيتريك ويتواجد في الدم والأنسجة عند تناوله.

كما يعمل أكسيد النيتريك على توسيع الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

بالرغم من أن الخضراوات الورقية تعم مصدرا مهما للنترات الغذائية، لذا فهي تخفض ضغط الدم.

كيف يسهم البوتاسيوم في خفض ضغط الدم؟

البوتاسيوم يسهم في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم وزيادة إفراز الصوديوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

كما يؤثر البوتاسيوم على مرونة الأوعية الدموية، مما يعزز الاسترخاء ويخفض ضغط الدم، وفقا لـ "verywellhealth".

لماذا تعد الخضروات الورقية مصدرا مهما للمغنيسيوم؟

تعد الخضروات الورقية من أهم مصادر المغنيسيوم الغذائي، وهو معدن أساسي يساعد على تنظيم ضغط الدم عن طريق إرخاء الأوعية الدموية، والحفاظ على انتظام ضربات القلب وتقليل إعادة امتصاص الصوديوم.

كيف تفيد الخضروات الورقية صحة القلب والأوعية الدموية؟

تعد الخضروات الورقية مصدرا للألياف الغذائية التي تفيد صحة القلب والأوعية الدموية بعد تخميرها بواسطة بكتيريا الأمعاء.

وتنتقل الألياف عبر الجهاز الهضمي إلى القولون، حيث تخمرها بكتيريا الأمعاء لإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.

وترتبط هذه الأحماض الدهنية بجزيئات الإشارة لتقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم.

ما هي الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية تشمل الخس والخضروات الصليبية والخس والسبانخ، والكرنب والجرجير والملفوف، والبروكلي.

كما أن الخضراوات الورقية الخضراء غنية بالفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية والألياف الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، فهي منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها غذاء غنيا بالعناصر الغذائية.

