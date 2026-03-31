ارتفاع ضغط الدم أصبح أحد أبرز المخاطر الصحية التي تهدد صحة القلب والشرايين، ويرتبط بعادات يومية بسيطة يمكن تعديلها لتقليل المخاطر.

لماذا يؤثر قلة النوم على ضغط الدم؟

النوم الجيد ضروري لتنظيم ضغط الدم، النوم غير الكافي يزيد من احتمالية ارتفاع الضغط، للحفاظ على صحة قلبك، من الضروري أخذ قسطا من الراحة من7 إلى 9 ساعات يوميا، وتجنب الوجبات الدسمة قبل ساعتين من النوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وفقا لموقع "health".

هل تخطي وجبة الإفطار يرفع ضغط الدم؟

تخطي وجبة الإفطار يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول"، ما يرفع ضغط الدم بشكل حاد، إضافة إى أنها تزيد خطر متلازمة التمثيل الغذائي، والتي تسبب أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.

كيف يؤثر نقص شرب الماء على ضغط الدم؟

الجفاف يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، للحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي، الرجال يحتاجون إلى 15.5 كوبا من السوائل يوميا، بينما النساء يحتاجن إلى 11.5 كوبا من السوائل يوميا.

العمل المستمر دون فترات راحة يزيد من الإجهاد، ما يرفع خطر ارتفاع ضغط الدم. حتى فترات قصيرة (10 دقائق) للاستراحة، التمدد، أو المشي، تساعد على تقليل التوتر وحماية القلب.

لماذا يعتبر النشاط البدني ضروريا؟

قلة الحركة تزيد من احتمالية ارتفاع ضغط الدم، وممارسة الرياضة بانتظام تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

كيف تؤثر زيادة الوزن على ضغط الدم؟

الوزن الزائد يضغط على القلب ويزيد من احتمال ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى من يعانون من السمنة أو زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

هل التدخين يرفع ضغط الدم؟

التدخين يزيد من خطر تراكم الترسبات في الشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل، بينما يرفع الضغط مؤقتا، لذا الإقلاع عن التدخين أمر أساسي للحفاظ على ضغط دم صحي.