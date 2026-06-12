كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب ضال وربطه بأحد أعمدة الإنارة حتى نفوقه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من فحص الواقعة وتحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو.

تفاصيل فيديو لشاب يتعدى على كلب ضال بالدقهلية

وبالفحص، تبين أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة المشار إليها، موضحًا أنها تعود إلى 7 سنوات ماضية، وأنها حدثت خلال فترة عمله بإحدى الدول العربية داخل مزرعة دواجن.

وأضاف المتهم أن الواقعة جاءت على خلفية قيام الكلب بعقر وأكل الدواجن داخل المزرعة محل عمله، مؤكدًا أن الفيديو قديم وتم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



