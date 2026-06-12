

يعد فقدان الشغف السبب الأكثر شيوعا لانقطاع الأفراد عن مختلف جوانب الحياة سواء المهنية أو الاجتماعية.



وفي هذا التقرير، نرصد لكم أسباب فقدان الشغف فجأة، وفقا لـ "medium".



ما هو الشغف؟ وماذا يعني فقدان الشغف فجأة؟

يشير الشغف إلى شعور قوي بالحماس والاهتمام أو ارتباط عميق وتعلّق شديد بشيء أو مجال معين يدفع الإنسان إلى السعي وراءه بشغف وإصرار.

يرتكز الشغف الحقيقي على ثلاثة عناصر أساسية، هي: القدرات الشخصية التي يمتلكها الفرد، والميول المهنية التي تجذبه، والأنشطة التي يستمتع بممارستها ويشعر بالرضا أثناء القيام بها.

كما تشير القدرات الشخصية إلى المهارات والمواهب التي يتمتع بها الفرد وتمكنه من أداء مهمة معينة بكفاءة وتميز، في حين تعكس الميول المهنية اهتمامه وتفضيله لمجال أو مسار وظيفي محدد.

أما الأنشطة المفضلة، فهي الأعمال والهوايات التي يمارسها الشخص بشغف واستمتاع، وتساعده على اكتشاف اهتماماته الحقيقية وتنميتها دون أن يشعر بالملل أو الإرهاق.



أسباب فقدان الشغف

الطريق الطويل نحو تحقيق الشغف

قد يتراجع الحماس في بعض الأحيان عندما يدرك الشخص حجم الجهد والتحديات المطلوبة للوصول إلى أهدافه.

فطريق الشغف والنجاح لا يخلو من العقبات، ويتطلب الصبر والمثابرة والاستمرار رغم الصعوبات التي قد تظهر على طول الطريق.



غياب النتائج السريعة

قد يؤدي عدم تحقيق نتائج أو إنجازات فورية إلى تراجع الحافز والشعور بالإحباط، إذ يفضل كثير من الأشخاص رؤية ثمار جهودهم بسرعة.



ضغوطات الحياة

قد تجعل الالتزامات المالية أو العائلية أو المتعلقة بالعمل الشغف يبدو وكأنه عبء إضافي.

الكمالية

السعي وراء الكمال يمكن أن يخلق خوفا من الفشل، مما يؤدي إلى الإحباط.



فخ المقارنة

قياس نجاحك مقابل إنجازات الآخرين قد يثبط عزيمتك بدلا من أن يساعدك على التقدم.



الافتقار إلى التجديد

يمكن أن يتحول الشغف إلى روتين ممل إذا لم تجدد أسلوبك أو تبحث عن تحديات جديدة.



قلة الدعم من الآخرين

قد يكافح بعض الناس للحفاظ على شغفهم دون وجود دعم الآخرين لهم.



أعراض فقدان الشغف

انخفاض الحماس.

انخفاض الدافع.

الملل واللامبالاة

تأجيل المهام التي كانت تجلب شعورا بالإنجاز.

الانفعال والإحباط

الشعور بالفراغ أو فقدان الرضا عن الذات.

صعوبة التركيز.

الميل إلى العزلة والانفصال عن الحياة الاجتماعية.



الفرق بين فقدان الشغف والاكتئاب

يشترك فقدان الشغف والاكتئاب في علامات مشتركة، مثل الملل، والانسحاب الاجتماعي، ونقص التركيز.

ويمكن أن يكون فقدان الشغف عرضا من أعراض الاكتئاب، لأن الاكتئاب حالة أعمق وأكثر تعقيدا.

على عكس فقدان الشغف، الذي يمكن أن يكون مرحلة مؤقتة، فإن الاكتئاب هو اضطراب نفسي يتطلب في كثير من الأحيان تدخلا طبيا.

كما يؤدي فقدان الشغف إلى نقص في الحافز والاهتمام، بينما قد يعاني بعض الأفراد المصابين بالاكتئاب، من نوبات من الإبداع.



علاج فقدان الشغف

تتضمن أساليب علاج فقدان الشغف الانخراط في الأنشطة المفضلة

أخذ فترة من الراحة لاستعادة النشاط، لأن الإرهاق يمكن أن يقلل من الشغف.

تجنب الجلوس مع الأشخاص المحيطين السلبين.

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