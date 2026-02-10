إعلان

كيف يساعد الثوم على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم؟

كتب : أسماء مرسي

11:00 ص 10/02/2026

أشار علماء من جامعة شنجهاي جياوتونج بالصين إلى أن الاستهلاك المنتظم للثوم يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار ويُسهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

نشرت مجلة Frontiers in Pharmacology دراسة تحليلية شملت 22 ورقة بحثية حول تأثير الثوم على الدهون في الدم. وأظهرت النتائج أن إدراج الثوم في النظام الغذائي يرتبط بانخفاض ملحوظ في الكوليسترول الكلي، البروتين الدهني منخفض الكثافة، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

تأثير الثوم على الجسم

يعود تأثير الثوم إلى احتوائه على مركبات نشطة بيولوجيا ومضادات أكسدة، والتي تعمل على:

تثبيط تركيب الكوليسترول في الكبد بشكل معتدل.

تقليل أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهي عملية مهمة في تكوين لويحات تصلب الشرايين.

وبالتالي، يسهم بشكل غير مباشر في خفض خطر ارتفاع ضغط الدم، احتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية.

الثوم مكمل وليس بديلا للأدوية

أكد العلماء أن الثوم ليس بديلا عن الأدوية، بل يعتبر مكملا داعما للصحة، وللحصول على فوائده، يجب تناوله بانتظام وعلى المدى الطويل، وليس مرة واحدة فقط.

كما ينصح استشارة الطبيب قبل استهلاكه بشكل منتظم، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي أو يتناولون أدوية مضادة للتخثر.

