أشار علماء من جامعة شنجهاي جياوتونج بالصين إلى أن الاستهلاك المنتظم للثوم يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار ويُسهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

نشرت مجلة Frontiers in Pharmacology دراسة تحليلية شملت 22 ورقة بحثية حول تأثير الثوم على الدهون في الدم. وأظهرت النتائج أن إدراج الثوم في النظام الغذائي يرتبط بانخفاض ملحوظ في الكوليسترول الكلي، البروتين الدهني منخفض الكثافة، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

تأثير الثوم على الجسم

يعود تأثير الثوم إلى احتوائه على مركبات نشطة بيولوجيا ومضادات أكسدة، والتي تعمل على:

تثبيط تركيب الكوليسترول في الكبد بشكل معتدل.

تقليل أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهي عملية مهمة في تكوين لويحات تصلب الشرايين.

وبالتالي، يسهم بشكل غير مباشر في خفض خطر ارتفاع ضغط الدم، احتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية.

الثوم مكمل وليس بديلا للأدوية

أكد العلماء أن الثوم ليس بديلا عن الأدوية، بل يعتبر مكملا داعما للصحة، وللحصول على فوائده، يجب تناوله بانتظام وعلى المدى الطويل، وليس مرة واحدة فقط.

كما ينصح استشارة الطبيب قبل استهلاكه بشكل منتظم، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي أو يتناولون أدوية مضادة للتخثر.

اقرأ أيضا:

احذرها.. طريقة شائعة في طهي السمك ترفع خطر السرطان

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية

8 أطعمة تقلل الالتهاب وتقوي المناعة.. احرص على تناولها



