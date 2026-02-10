إعلان

التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي

كتب : محمد سامي

12:09 م 10/02/2026 تعديل في 12:42 م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ووفق بيان صحفي، صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التعديل الوزاري الدكتور مصطفى مدبولي

