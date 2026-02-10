الداخلية تمنع إقامة حفل "جزيرة إبستين" داخل ملهى ليلي بوسط القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من إعلان ترويجي لحفل يحمل مسمى "يوم في جزيرة إبستين"، كان مقررًا إقامته يوم 10 الجاري داخل أحد الملاهي الليلية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تبين من الفحص أن الإعلان تضمّن دخول الفتيات مجانًا، في ظل مسمى غير ملائم وغموض بالإجراءات التنظيمية، وبمراجعة الجهات المختصة تبيّن أن الحفل جرى الإعلان عنه دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأسفرت التحريات عن ضبط القائم على تنظيم الحفل، وهو منظم حفلات مقيم بالقاهرة، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لمنع إقامة الحفل نهائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.