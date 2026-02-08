إعلان

8 أطعمة تقلل الالتهاب وتقوي المناعة.. احرص على تناولها

كتب : شيماء مرسي

01:00 ص 08/02/2026

صورة تعبيرية

تسبب الالتهابات المزمنة الإصابة بأمراض القلب وارتفاع السكري والخرف وبعض أنواع السرطان.، لذا يوجد بعض الأطعمة الشتوية التي تقلل الالتهاب وتقوي المناعة يجب تناولها يوميا، هو ما نكشفه لكم وفقا لـ "verywellhealth".

الرمان

يحتوي على فيتامين سي والألياف ومركبات مضادة للأكسدة، ما يسهم في تقليل الالتهاب.

الحمضيات

تعد مصدرا مهما لفيتامين سي وحمض الفوليك، وهما عنصران يرتبطان بدعم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.

الخضروات الصليبية

مثل الملفوف وبراعم بروكسل تتميز بتركيبتها الغنية بمركبات نباتية واقية، تسهم في خفض الكوليسترول وتنظيم سكر الدم.

الجزر والبطاطا الحلوة

يحتويان على مركبات الكاروتينويد، مثل البيتا كاروتين المضادة للالتهاب.

القرع

يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين سي ما يسهم في حماية الخلايا من التلف.

البقوليات

تحتوي على المغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم، ما يسهم في تقليل الالتهابات.

سمك السلمون

يعد من أقوى الأطعمة المضادة للالتهاب، وذلك بفضل احتوائه على أحماض أوميجا 3.

