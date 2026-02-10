قتل شريكه ودفنه.. تجديد حبس المتهم بجريمة مقابر شبين القناطر

قررت جهات التحقيق المختصة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تجديد حبس المتهم بقتل شريكه ودفنه داخل إحدى المقابر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية المقررة.

وجاء القرار عقب استكمال التحقيقات وسماع اعترافات المتهم التفصيلية حول ملابسات الواقعة، حيث أقر بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات مالية نشبت بينه وبين المجني عليه، بعدما طالبه الأخير بسداد مبلغ مالي مستحق عليه.

وخلال التحقيقات، أوضح المتهم أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين شريكه تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في منطقة الصدر، مدعيًا أنه كان يدافع عن نفسه بعدما أشهر المجني عليه سلاحًا أبيض من نوع “كتر” خلال الخلاف.

وأضاف المتهم أنه حاول إسعاف شريكه عقب الواقعة، واصطحبه إلى أحد المستوصفات بالقرية، إلا أن العاملين به طلبوا نقله إلى مستشفى حكومي نظرًا لسوء حالته الصحية وصعوبة التنفس، مؤكدًا أنه فوجئ بوفاته أثناء محاولة نقله.

واستكمل المتهم اعترافاته بأنه سعى لإخفاء معالم الجريمة، حيث نقل الجثمان إلى منطقة زراعية ووضعه داخل “عشة” بشكل مؤقت، ثم توجه إلى ورشته وأحضر قفلًا جديدًا ومقصًا حديديًا، وبعد ذلك نقل الجثة إلى المقابر، وقص قفل إحدى المقابر، ودفن الجثمان بداخلها، قبل أن يعيد إغلاقها بالقفل الجديد لإبعاد الشبهات عنه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر، يعمل صاحب ورشة، داخل إحدى المقابر بمنطقة كفر الشوبك بدائرة مركز شبين القناطر.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو سالف الذكر.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث النهائية للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وكشف تفاصيلها كاملة.

اقرأ أيضًا:

صاحب ورشة يقتل شريكه ويدفنه بمقبرة مجهولة في القليوبية.. تفاصيل صادمة