إعلان

قتل شريكه ودفنه.. تجديد حبس المتهم بجريمة مقابر شبين القناطر

كتب : أسامة علاء الدين

12:42 م 10/02/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت جهات التحقيق المختصة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تجديد حبس المتهم بقتل شريكه ودفنه داخل إحدى المقابر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية المقررة.

وجاء القرار عقب استكمال التحقيقات وسماع اعترافات المتهم التفصيلية حول ملابسات الواقعة، حيث أقر بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات مالية نشبت بينه وبين المجني عليه، بعدما طالبه الأخير بسداد مبلغ مالي مستحق عليه.

وخلال التحقيقات، أوضح المتهم أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين شريكه تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في منطقة الصدر، مدعيًا أنه كان يدافع عن نفسه بعدما أشهر المجني عليه سلاحًا أبيض من نوع “كتر” خلال الخلاف.

وأضاف المتهم أنه حاول إسعاف شريكه عقب الواقعة، واصطحبه إلى أحد المستوصفات بالقرية، إلا أن العاملين به طلبوا نقله إلى مستشفى حكومي نظرًا لسوء حالته الصحية وصعوبة التنفس، مؤكدًا أنه فوجئ بوفاته أثناء محاولة نقله.

واستكمل المتهم اعترافاته بأنه سعى لإخفاء معالم الجريمة، حيث نقل الجثمان إلى منطقة زراعية ووضعه داخل “عشة” بشكل مؤقت، ثم توجه إلى ورشته وأحضر قفلًا جديدًا ومقصًا حديديًا، وبعد ذلك نقل الجثة إلى المقابر، وقص قفل إحدى المقابر، ودفن الجثمان بداخلها، قبل أن يعيد إغلاقها بالقفل الجديد لإبعاد الشبهات عنه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر، يعمل صاحب ورشة، داخل إحدى المقابر بمنطقة كفر الشوبك بدائرة مركز شبين القناطر.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو سالف الذكر.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث النهائية للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وكشف تفاصيلها كاملة.

اقرأ أيضًا:

صاحب ورشة يقتل شريكه ويدفنه بمقبرة مجهولة في القليوبية.. تفاصيل صادمة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة مقابر شبين القناطر شبين القناطر القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فاجعة على طريق أم قمر.. مصرع شخص وإصابة 25 آخرين في حادث مروع بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

فاجعة على طريق أم قمر.. مصرع شخص وإصابة 25 آخرين في حادث مروع بالإسماعيلية
بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
أخبار المحافظات

بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
رويترز: مخاوف إقليمية من قرب معسكر الدعم السريع في إثيوبيا من سد النهضة
شئون عربية و دولية

رويترز: مخاوف إقليمية من قرب معسكر الدعم السريع في إثيوبيا من سد النهضة
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي
أخبار مصر

التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي
عضو سابق في الأهلي.. 7 معلومات عن جوهر نبيل المرشح وزيرا للشباب والرياضة
رياضة محلية

عضو سابق في الأهلي.. 7 معلومات عن جوهر نبيل المرشح وزيرا للشباب والرياضة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي