التغيير الوزاري.. مَن هي جيهان زكي المرشحة لمنصب وزير الثقافة؟

كتب : محمد لطفي

12:36 م 10/02/2026 تعديل في 12:40 م

مجلس النواب

استقبل مجلس النواب كتابَ رئيس الجمهورية بالتعديل الوزاري الجديد؛ حيث تم ترشيح الدكتورة جيهان زكي، لحمل حقيبة وزارة الثقافة في التشكيل الوزاري الجديد، خلفًا للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وينشر "مصراوي" السيرة الأكاديمية والمهنية للدكتورة جيهان زكي، في ما يلي:

- تشغل الدكتورة جيهان زكي عضوية مجلس النواب، وتعمل أستاذة للحضارة المصرية القديمة، وباحثة في مركز البحوث العلمية بجامعة السوربون في فرنسا.

- سبق لها شغل منصب المستشار الثقافي لمصر في إيطاليا، وكانت المدير الأسبق للأكاديمية المصرية للفنون في روما؛ حيث قادت الأكاديمية إلى مسارات أوسع من التعاون الثقافي مع الدول الأوروبية.

- تُعد الدكتورة جيهان زكي من أبرز الشخصيات الفكرية والدبلوماسية الثقافية في مصر والعالم العربي، ونالت خلال مسيرتها عددًا من الأوسمة الدولية؛ من بينها وسام فارس الفرنسي عام 2009، الذي منحها إياه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تقديرًا لإسهاماتها في تعزيز الحوار الثقافي بين ضفتي البحر المتوسط.

- حصلت جيهان زكي على درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة لوميير ليون بفرنسا، ومثَّلت الحكومة المصرية في اتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، إلى جانب عملها في التدريس بجامعة جامعة حلوان.

ويستعد مجلس النواب، بعد قليل، للتصويت على التعديل الوزاري الجديد، وفقًا للائحة المجلس، التي تنص على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل كتابًا يوضح فيه الوزارات المشمولة بالتعديل، ويُعرض القرار في أول جلسة تالية لوروده.

مجلس النواب جيهان زكي التعديل الوزاري منصب وزير الثقافة

