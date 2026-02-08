احذرها.. طريقة شائعة في طهي السمك ترفع خطر السرطان

السمك من أكثر الأطعمة الصحية الموصى بها، لاحتوائه على الأحماض الدهنية "أوميجا-3" المفيدة للقلب والدماغ، إلا أن خبراء يحذرون من أن طريقة طهيه قد تحول فوائده إلى مخاطر صحية.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن القلي العميق للسمك في الزيت شديد السخونة، خصوصا عند احتراق الزيت أو إعادة استخدامه مرات متعددة، قد يؤدي إلى تكون مركبات كيميائية ضارة ترتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وأوضح صلاح في تصريحات لـ"مصراوي" أن تعريض البروتينات والدهون لدرجات حرارة مرتفعة جدا، خاصة عند احتراق السطح أو اسوداده، يسبب تكون ما يعرف بـ"الأمينات الحلقية غير المتجانسة" و"الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات"، وهي مركبات ثبت علميا ارتباطها بزيادة احتمالات الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

وأضاف: "المشكلة لا تكمن في السمك نفسه، لكن في طريقة التحضير، إذ يفقد جزءا كبيرا من قيمته الغذائية أثناء القلي العنيف، بينما يمتص كميات كبيرة من الدهون المؤكسدة التي ترفع الالتهابات داخل الجسم".

وأشار صلاح إلى أن تكرار استخدام زيت القلي من أخطر العادات المنزلية الشائعة، لأن الزيت المتأكسد ينتج مركبات سامة تؤثر في الكبد والأوعية الدموية، وقد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بجانب الأورام.

طرق طهي أكثر أمانا

ونصح أخصائي التغذية بالاعتماد على طرق الطهي الصحية، مثل:

الشوي الخفيف دون حرق

الطهي في الفرن

الطهي على البخار

استخدام زيت الزيتون بكميات محدودة وعلى درجات حرارة معتدلة

وأكد أن السمك يظل من أفضل مصادر البروتين، لكن الحصول على فوائده مرتبط بطريقة الطهي، فكلما ابتعدنا عن الاحتراق والزيوت المتكررة الاستخدام، انخفضت المخاطر الصحية بشكل كبير.

وشدد على ضرورة تناول السمك مرتين أسبوعيا، مع تجنب تحمير الجلد حتى الاسوداد، وإزالة الأجزاء المحترقة قبل الأكل، حفاظا على الصحة وتقليل التعرض للمواد المسرطنة.