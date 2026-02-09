إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

05:33 م 09/02/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 9-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4480 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5760 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6720 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7680 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76800 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238848 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 384000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.45% إلى نحو 5036 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل
حوادث وقضايا

"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل

بعد تأجيل جلسة مجلس التأديب.. حلمي عبدالباقي يواجه هذه الاتهامات في نقابة
زووم

بعد تأجيل جلسة مجلس التأديب.. حلمي عبدالباقي يواجه هذه الاتهامات في نقابة
أبوالمعاطي زكي يفجر مفاجأة: حسام حسن سيرحل عن المنتخب في هذه الحالة
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي يفجر مفاجأة: حسام حسن سيرحل عن المنتخب في هذه الحالة
البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
شئون عربية و دولية

البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
أخبار المحافظات

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة