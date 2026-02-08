إعلان

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية

كتب- أحمد الضبع:

03:00 م 08/02/2026

غلى اللبن

يحرص كثيرون على غلي اللبن لفترات طويلة اعتقادا منهم أن ذلك يزيد من أمانه الصحي، إلا أن هذه العادة الشائعة قد تفقده جزءا مهما من فوائده الغذائية.

وقال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن المبالغة في غلي اللبن وتركه على النار حتى الفوران المتكرر أو تكوين طبقة كثيفة على السطح يؤدي إلى تكسير بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة.

وأوضح صلاح في تصريحات لـ"مصراوي"، أن اللبن يحتوي على عناصر غذائية دقيقة مثل فيتامينات "B2" و"B12" وحمض الفوليك، وهي مركبات تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة، مشيرا إلى أن الغليان العنيف والمستمر يقلل تركيزها تدريجيا.

وأضاف أن التسخين الشديد لفترات طويلة لا يجعل اللبن أكثر فائدة، بل العكس؛ إذ يقلل القيمة الغذائية ويؤثر أيضا على جودة البروتين، خاصة بروتين الشرش الذي يتغير تركيبه عند الحرارة العالية".

لماذا لا يحتاج اللبن لكل هذا الغلي؟

وأشار إلى أن اللبن المبستر المتوافر في الأسواق عولج حراريا بالفعل للقضاء على الميكروبات، وبالتالي لا يحتاج سوى تسخين بسيط قبل تناوله، وليس الغلي المتكرر كما يفعل البعض.

وتابع أن الغلي الطويل قد يؤدي أيضا إلى فقدان جزء من الكالسيوم القابل للامتصاص، لأن الحرارة الشديدة تغير من توازن الأملاح المعدنية داخله، ما يقلل استفادة الجسم منه.

الطريقة الصحيحة

ونصح أخصائي التغذية بالاكتفاء بتسخين اللبن حتى يبدأ في إطلاق بخار خفيف دون وصوله لمرحلة الفوران، ثم رفعه مباشرة من على النار، موضحا أن هذه الطريقة تحافظ على عناصره الغذائية وتضمن أمانه الصحي.

كما شدد على تجنب إعادة تسخين اللبن أكثر من مرة، لأن التبريد ثم التسخين المتكرر يقلل الجودة الغذائية ويرفع احتمالات نمو البكتيريا إذا ترك خارج الثلاجة لفترة طويلة.

اللبن غلي اللبن

