أول تعليق من شركة الأتوبيس الترددي على أنباء واقعة التحرش

نفت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، ما تم تناوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بوقوع حالة تحرش بأحد الأتوبيسات التابعة للشركة.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم، أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، مشددة على أن خط سير الأتوبيس الترددي يسير في مسار منفصل على الدائري من محطة الإسكندرية الزراعي وحتى أكاديمية الشرطة وليس له أي خط سير آخر في الفترة الحالية.

وأضافت: منطقة المقطم التي جاءت بالخبر ليست ضمن خط سير الأتوبيس الترددي، وكان يجب التأكد التام من اسم المؤسسة التي يتبعها الأتوبيس محل الواقعة قبل الزج باسم الأتوبيس الترددي في مثل هذه الواقعة المشينة.

وأهابت الشركة بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار بدلًا من نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة.

كما ناشدت الشركة، المواطنين، عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والشركة المصرية للأتوبيس الترددي.