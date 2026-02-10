إعلان

أول تعليق من شركة الأتوبيس الترددي على أنباء واقعة التحرش

كتب : محمد نصار

12:40 م 10/02/2026

الأتوبيس الترددي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، ما تم تناوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بوقوع حالة تحرش بأحد الأتوبيسات التابعة للشركة.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم، أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، مشددة على أن خط سير الأتوبيس الترددي يسير في مسار منفصل على الدائري من محطة الإسكندرية الزراعي وحتى أكاديمية الشرطة وليس له أي خط سير آخر في الفترة الحالية.

وأضافت: منطقة المقطم التي جاءت بالخبر ليست ضمن خط سير الأتوبيس الترددي، وكان يجب التأكد التام من اسم المؤسسة التي يتبعها الأتوبيس محل الواقعة قبل الزج باسم الأتوبيس الترددي في مثل هذه الواقعة المشينة.

وأهابت الشركة بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار بدلًا من نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة.

كما ناشدت الشركة، المواطنين، عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والشركة المصرية للأتوبيس الترددي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأتوبيس الترددي واقعة التحرش الشركة المصرية للأتوبيس الترددي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا
شئون عربية و دولية

تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا
عضو سابق في الأهلي.. 7 معلومات عن جوهر نبيل المرشح وزيرا للشباب والرياضة
رياضة محلية

عضو سابق في الأهلي.. 7 معلومات عن جوهر نبيل المرشح وزيرا للشباب والرياضة
فاجعة على طريق أم قمر.. مصرع شخص وإصابة 25 آخرين في حادث مروع بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

فاجعة على طريق أم قمر.. مصرع شخص وإصابة 25 آخرين في حادث مروع بالإسماعيلية
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي
أخبار مصر

التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي
21 صورة.. استمرار تقطيع وفك كوبري السيدة عائشة
أخبار مصر

21 صورة.. استمرار تقطيع وفك كوبري السيدة عائشة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي