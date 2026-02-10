حذرت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، من المخاطر الصحية المرتبطة بـ الاستهلاك المنتظم للحلويات.

وأكدت أن الإفراط في السكر يؤدي إلى زيادة الوزن وتقليل حساسية الجسم للأنسولين، وفقا لموقع "riamo".

السكر مصدر للسعرات الفارغة

أوضحت "يكاتيرينا" أن السكر يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة مقابل قيمة غذائية منخفضة.

وقالت: "100 جرام من السكر توفر نحو 400-500 سعرة حرارية، مع الحد الأدنى من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، ما يجعلها مصدرا للسعرات الفارغة، وعند تناولها بكميات كبيرة، تحل محل الأطعمة الصحية في النظام الغذائي".

وأضافت أن فائض الطاقة المستمر يسهم في نمو الأنسجة الدهنية وزيادة الوزن.

كيف يؤثر السكر على الأنسولين

أوضحت الطبيبة أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة يحفز البنكرياس على إنتاج الأنسولين باستمرار.

وأضافت: "رغم قدرة الجسم السليم على التعويض، فإن التحميل المفرط والمتكرر يهيئ الظروف لانخفاض حساسية الخلايا للأنسولين".

مقاومة الأنسولين والمخاطر الصحية

أشارت الطبيبة إلى أن العوامل الأساسية لتطور مقاومة الأنسولين تشمل:

زيادة كتلة الدهون، خاصة الدهون الحشوية.

انخفاض كتلة العضلات.

التحفيز المزمن لاستجابة الأنسولين.

وأكدت أن هذه الحالة تؤدي في النهاية إلى اضطراب استقلاب الطاقة، وتسبب لاحقا الإصابة باضطرابات استقلابية مثل السكري من النوع الثاني.

وقالت: "الخطر ليس في تناول الحلويات لمرة واحدة، بل في الإفراط المنتظم في استهلاكها".

اقرأ أيضا:

احذرها.. طريقة شائعة في طهي السمك ترفع خطر السرطان

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية

8 أطعمة تقلل الالتهاب وتقوي المناعة.. احرص على تناولها



