"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات

الشرقية - ياسمين عزت:

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من اللواء ماجد الأشقر، المرشح عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأصدرت حكمًا نهائيًا ببطلان نتيجة الانتخابات التي جرت أواخر عام 2025، وما ترتب عليها من آثار.

إلغاء القرار

تضمن منطوق الحكم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 72 لسنة 2025، والذي كان يقضي بفوز كل من محمد سامي علي السيد شهدة، وخالد عبد الرحمن عبد الله أحمد، بعضوية مجلس النواب عن الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة منيا القمح بالنظام الفردي، حيث أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الدفوع القانونية التي قدمها الطاعن، والتي أشارت إلى وجود مخالفات وإجراءات شابت العملية الانتخابية وأثرت بشكل مباشر في سلامتها ونزاهتها، مما استوجب بطلان عضوية النائبين "شهدة ومشهور".

إعادة المعركة

وألزمت المحكمة الجهات المعنية بإعادة إجراء الانتخابات في الدائرة بالنظام الفردي بين جميع المرشحين، لتعود المنافسة بذلك إلى نقطة الصفر، في سابقة قضائية تتعلق بنتائج الدورة البرلمانية الحالية.

وعلّق اللواء ماجد الأشقر على الحكم عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" بعبارة مقتضبة قائلًا "الحمد لله"، وسط تباين في ردود الفعل بين مهنئين بقرار القضاء، وآخرين شككوا في إمكانية التنفيذ الفعلي للحكم مرددين عبارة "المجلس سيد قراره".