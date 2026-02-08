لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان



مع اقتراب شهر رمضان، يحرص الكثيرون على شراء الأرز بكميات كبيرة استعدادا للوجبات اليومية، وللحفاظ على مذاقه وقيمته الغذائية لفترة طويلة وحمايته من التسوس، من الضروري معرفة الطريقة الصحيحة لتخزينه.



فيما يلي، 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان، وفقا لموقع "ndtv".

الحفظ في مكان بارد وجاف



يمكنك تخزين الأرز في أي وعاء، بشرط أن يكون بعيدا عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة، تخزينه في مكان بارد وجاف يساعد على الحفاظ عليه لفترة طويلة دون الحاجة لاستخدام أدوات تخزين مكلفة.

تجميد الأرز



يمكن وضع الأرز النيء في أكياس التجميد بعد إزالة أكبر قدر من الهواء، هذه الطريقة تحافظ على نكهته لفترة طويلة دون أن يفقد جودته.

حمايته من الحشرات



لحماية الأرز من الحشرات والعفن، يمكن وضع أوراق الغار أو أوراق النيم مع الأرز المخزن، هذه الطريقة تحافظ على الأرز آمنا وصالحا للاستهلاك لفترة أطول.

تجنب تخزينه مع مكونات أخرى

لا تحفظ الأرز بجانب التوابل العطرية، لأن الأرز يمتص الروائح بسهولة، ما يؤثر على نكهته وجودته عند الطهي.

حاويات محكمة الإغلاق



وفقا لموقع "timesofindia"، الحاويات محكمة الإغلاق من أسهل وأفضل الطرق للحفاظ على الأرز وحمايته من التلف، ويفضل تخزينه في أوعية زجاجية أو بلاستيكية عالية الجودة، حيث تمنع هذه الطريقة تسرب الرطوبة والهواء، ما يساعد على الحفاظ على جودة الأرز لفترة أطول.

أوراق النيم والفلفل الحار المجفف



هذه الطريقة من الحيل التقليدية والفعالة لحماية الأرز من الحشرات ومنع تعفنه، ويمكن وضع حفنة من أوراق النيم أو 4 إلى 5 حبات من الفلفل الأحمر المجفف داخل وعاء الأرز المحكم الإغلاق.

كيفية التعرف على الأرز الفاسد؟



الأرز من الأطعمة النشوية التي تتعرض للفساد بسرعة عند تخزينها بطريقة غير صحيحة، إذ تعد بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا، ويمكن ملاحظة تلف الأرز من خلال عدة علامات واضحة، أبرزها الجفاف الزائد، أو ظهور العفن، أو صدور رائحة كريهة، إضافة إلى تغير لونه.

وفي حال اكتشاف وجود حشرات داخل وعاء التخزين، يُنصح بالتخلص من الأرز فورا، حيث إن طهيه يزيد من احتمالات التسمم الغذائي، كما من الضروري تنظيف وتعقيم وعاء التخزين جيدا قبل إعادة استخدامه لحفظ أرز جديد.