إعلان

علامة بسيطة تكشف الإصابة بسرطان المريء- احذرها

كتب : أسماء مرسي

12:00 م 10/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعاني الكثيرون من حرقة المعدة، وهي حالة شائعة بسيطة ولا تستدعي القلق، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه الأعراض تكون علامة مبكرة لحالة صحية خطيرة، مثل سرطان المريء، الذي يعد من أخطر أنواع السرطانات وأكثرها فتكا إذا تأخر تشخيصه.

سرطان المريء

يتطور سرطان المريء في الأنبوب العضلي الذي ينقل الطعام من الحلق إلى المعدة، وتشمل عوامل الخطر التدخين، تناول الكحول، السمنة.

وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة المزمنة أو عسر الهضم يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، إذ يمكن أن تكون الأعراض مؤشرا على بدء نمو الورم، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

أعراض يجب الانتباه لها

يوضح البروفيسور شيراز ماركار، الجراح في مستشفيات جامعة أكسفورد: "تكون أعراض سرطان المريء غامضة، لكن العلامة الأكثر شيوعا هي الحرقة المستمرة، كما يمكن أن تشمل الأعراض:

صعوبة البلع.

الغثيان والتقيؤ.

فقدان الوزن غير المبرر.

عسر الهضم المزمن.

وأضاف: "إذا ظهرت أي من هذه العلامات، يجب الذهاب للطبيب المختص فورا، الاكتشاف المبكر أمرا ضروريا للنجاة، بينما يصبح الوضع أكثر تعقيدا بمجرد انتشار المرض".

اقرأ أيضا:

احذرها.. طريقة شائعة في طهي السمك ترفع خطر السرطان

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية

8 أطعمة تقلل الالتهاب وتقوي المناعة.. احرص على تناولها

سرطان المريء أعراض سرطان المريء حرقة المعدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رويترز: مخاوف إقليمية من قرب معسكر الدعم السريع في إثيوبيا من سد النهضة
شئون عربية و دولية

رويترز: مخاوف إقليمية من قرب معسكر الدعم السريع في إثيوبيا من سد النهضة
رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي
أخبار مصر

التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي
بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
أخبار المحافظات

بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
محافظ سابق للإسكندرية ورئيس جامعتها.. من هو عبد العزيز قنصوة المرشح وزيرا
أخبار مصر

محافظ سابق للإسكندرية ورئيس جامعتها.. من هو عبد العزيز قنصوة المرشح وزيرا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي