يعاني الكثيرون من حرقة المعدة، وهي حالة شائعة بسيطة ولا تستدعي القلق، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه الأعراض تكون علامة مبكرة لحالة صحية خطيرة، مثل سرطان المريء، الذي يعد من أخطر أنواع السرطانات وأكثرها فتكا إذا تأخر تشخيصه.

سرطان المريء

يتطور سرطان المريء في الأنبوب العضلي الذي ينقل الطعام من الحلق إلى المعدة، وتشمل عوامل الخطر التدخين، تناول الكحول، السمنة.

وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة المزمنة أو عسر الهضم يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، إذ يمكن أن تكون الأعراض مؤشرا على بدء نمو الورم، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

أعراض يجب الانتباه لها

يوضح البروفيسور شيراز ماركار، الجراح في مستشفيات جامعة أكسفورد: "تكون أعراض سرطان المريء غامضة، لكن العلامة الأكثر شيوعا هي الحرقة المستمرة، كما يمكن أن تشمل الأعراض:

صعوبة البلع.

الغثيان والتقيؤ.

فقدان الوزن غير المبرر.

عسر الهضم المزمن.

وأضاف: "إذا ظهرت أي من هذه العلامات، يجب الذهاب للطبيب المختص فورا، الاكتشاف المبكر أمرا ضروريا للنجاة، بينما يصبح الوضع أكثر تعقيدا بمجرد انتشار المرض".

