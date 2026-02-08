كشفت الدكتورة جيني دافالوس مارين طبيبة الأمراض الجلدية الروسية أن الحكة تظهر عادة مع بعض الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد التأتبي والجرب والشرى والصدفية.

وقد تشير الحكة إلى مشكلات صحية أخرى لا تتعلق بالجلد مباشرة، مثل أمراض الكبد أو الكلى أو اضطرابات هرمونية.

كما أن الحكة تشير إلى اختلال وظائف الكبد وتليف الكبد الصفراوي الأولي، والفشل الكلوي المزمن ومشكلات الغدة الدرقية، وفقا لـ "aif".

وتشمل أسباب الحكة أحيانا حالات صحية أخرى مثل أورام الغدد الصماء العصبية والليمفوما وداء السكري، بالإضافة إلى تأثير بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم.

كما أن الرغبة المستمرة في الحكة تكون ناجمة عن التوتر النفسي في أي مرحلة عمرية، لكنها شائعة بشكل خاص لدى النساء بين سن 15 و40 عاما.

لذا فإن تجاهل هذه المشكلة يؤدي إلى زيادة القلق والاكتئاب، لذا يجب استشارة الطبيب إذا استمرت الحكة.

اقرأ أيضا:

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم

مضاعفات تصل إلى الوفاة.. كثرة التبول علامة على إصابتك بمرض خطير

احذر.. الحموضة المتكررة علامة تحذيرية على الإصابة بهذه الأمراض

لسبب غير متوقع.. لماذا يجب شرب 80٪ من الماء قبل الرابعة عصرا؟

أعشاب تهدئ القولون العصبي وأخرى احذر الإفراط في تناولها