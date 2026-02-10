هل تدخل حسام حسن لإلغاء الدوري؟.. إعلامي يوضح

نفى الإعلامي محمد طارق أضا صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المسابقة تسير بشكل طبيعي وفق اللوائح المنظمة دون أي استثناءات.

وأوضح أضا، خلال تصريحاته في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ما أُثير حول تدخل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، للمطالبة بإلغاء الهبوط بدعوى الاستعداد لكأس العالم، لا يتجاوز كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.

وشدد على أن الجهاز الفني للمنتخب لم يتقدم بأي مطالب تتعلق بإلغاء الهبوط، سواء لخدمة المنتخب أو لتحقيق أي مصالح شخصية، مؤكدًا التزام الجميع بالقوانين المعمول بها في المسابقة.