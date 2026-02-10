حذرت الطبيبة الروسية تاتيانا شيلوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، من مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة التجميلية الملونة بدون استشارة طبية.

وأكدت أن الاستخدام غير الصحيح يؤدي إلى قرحة في القرنية وفقدان دائم للبصر، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

ضرورة استشارة أخصائي قبل الشراء

وأوضحت "تاتيانا" أنه من الضروري شراء العدسات اللاصقة التجميلية من متجر متخصص بالبصريات وباستشارة أخصائي، وليس من الأسواق العشوائية أو الباعة غير الموثوقين.

وقالت: "العدسات غير المناسبة تسبب إصابة ميكانيكية في العين وتلفا في ظهارة القرنية، ما يؤدي لاحقا إلى مشكلات صحية خطيرة".

مراحل الضرر الناتج عن العدسات غير المناسبة

أوضحت الطبيبة أن الأعراض الأولى لارتداء عدسات غير ملائمة تشمل:

شعور بعدم الراحة.

جفاف العين.

احمرار العين.

ضعف الرؤية في المساء.

وأضافت: "مع الوقت، تتفاقم الحالة، لتبدأ عملية تآكل القرنية، يليها التهاب القرنية المعدي وقرحة القرنية والتندب، وينتهي الأمر بفقدان البصر الدائم، وفي بعض الحالات، تستدعي المشكلة علاجا طويل الأمد أو جراحة".

مخاطر العدسات رديئة الجودة

حذرت من المنتجات الرديئة الجودة، التي تحتوي على مكونات خطرة تسبب ردود فعل تحسسية.

كما أشارت إلى أن الجزيئات الصغيرة مثل الغبار والوبر الموجودة في المحلول أو على العدسة تشكل خطرا ميكانيكيا عند ملامستها للعين، ما يزيد من احتمالية الإصابة بتلف القرنية.

اقرأ أيضا:

احذرها.. طريقة شائعة في طهي السمك ترفع خطر السرطان

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية

8 أطعمة تقلل الالتهاب وتقوي المناعة.. احرص على تناولها



