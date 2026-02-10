شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ما يستدعي توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأكدت الهيئة: يوجد نشاط رياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وبعض المناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات ضرورة الالتزام بالسرعات المناسبة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، وتشغيل الكشافات الأمامية، حفاظًا على سلامة الجميع.