إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين

كتب : محمد عبدالناصر

11:46 ص 10/02/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ما يستدعي توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأكدت الهيئة: يوجد نشاط رياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وبعض المناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات ضرورة الالتزام بالسرعات المناسبة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، وتشغيل الكشافات الأمامية، حفاظًا على سلامة الجميع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس شبورة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا
شئون عربية و دولية

تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا
ابنة هند رستم: والدتي كانت دائمة التردد على مسجد السيدة نفيسة
زووم

ابنة هند رستم: والدتي كانت دائمة التردد على مسجد السيدة نفيسة
حاصر الأهالي منزله.. السجن 3 سنوات لمتهم بتقييد طفلة وهتك عرضها بأبوزنيمة
أخبار المحافظات

حاصر الأهالي منزله.. السجن 3 سنوات لمتهم بتقييد طفلة وهتك عرضها بأبوزنيمة
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
أخبار مصر

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
هل تدخل حسام حسن لإلغاء الدوري؟.. إعلامي يوضح
رياضة محلية

هل تدخل حسام حسن لإلغاء الدوري؟.. إعلامي يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تمنع إقامة حفل "جزيرة إبستين" داخل ملهى ليلي بوسط القاهرة
الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة