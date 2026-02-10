هل يجوز الفطر في أول يوم رمضان بسبب السفر؟.. أمين الفتوى يجيب

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت تكثر أسئلة المصريين عن الصيام وأحكامه الشرعية، ومنها حكم الافطار في أول أيام رمضان بسبب السفر، حيث تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من شخص من محافظة القاهرة، يقول: ما حكم الإفطار في أول يوم من شهر رمضان بسبب السفر، وهل يجوز لي أن أفطر وأقضي هذا اليوم في وقت لاحق؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن حكم الإفطار في هذه الحالة يتوقف على توقيت بدء السفر بالنسبة لدخول وقت الفجر.

وبيّن أنه إذا كان الشخص مسافرًا قبل أذان الفجر، بحيث يؤذن عليه الفجر وهو في الطريق، ويستغرق سفره اليوم كله حتى وقت الغروب، فلا حرج عليه في الإفطار، ويكون له رخصة السفر الشرعية، على أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان.

وأشار إلى أنه في حال كان السفر سيتم بعد أذان الفجر، فإن الأصل أن يبدأ الصائم يومه صائمًا، ولا يجوز له الإفطار لمجرد نية السفر، بل يصوم هذا اليوم ما دام قد أدرك الفجر وهو مقيم.

واختتم أمين الفتوى حديثه بالدعاء بأن يبلغ الله الجميع شهر رمضان، وأن يجعلهم فيه من المقبولين، وأن يعينهم على الصيام والقيام، ويتقبل منهم صالح الأعمال.

