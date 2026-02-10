التعديل الوزاري.. مَن هي راندة المنشاوي المرشحة لوزارة الإسكان؟

استقبل مجلس النواب كتابَ رئيس الجمهورية بالتعديل الوزاري الجديد؛ حيث تم ترشيح المهندسة راندة المنشاوي، لحقيبة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهي تشغل حاليًّا مساعدًا أول لرئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة.

وننشر أبرز المعلومات عن المهندسة راندة علي صالح المنشاوي، إثر ترشيحها لمنصب وزيرة الإسكان، في ما يلي:

1- المهندسة راندة علي صالح المنشاوي، حصلت على بكالوريوس عمارة من كلية الفنون الجميلة عام 1985.

2- عملت المهندسة راندة في دولة الكويت بالمكاتب الاستشارية الهندسية؛ حيث صممت العديد من الأبراج السكنية والإدارية، كما أنها تعد واحدة من مصممي مستشفى الطب النفسي بالكويت.

3- في عام 1985، التحقت المهندسة راندة المنشاوي للعمل في وزارة الإسكان.

4- بداية عملها في الوزارة كانت من خلال متابعة مشروعات المنطقة الاقتصادية في خليج السويس، ومشروع التنمية في مدينة الأقصر.

5- تولت المنشاوي منصب رئيسة جهاز البحوث والدراسات بالوزارة، ثم رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيسة وحدة متابعة وتقييم المشروعات بالوزارة، ثم عينت وكيلًا أول للوزارة، ومشرفًا على مكتب الوزير.

6- قدمت المهندسة راندة المنشاوي العديد من الإنجازات في عملها بوزارة الإسكان؛ حيث قامت بإنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، وعملت على وضع نظام متكامل لإدارة المشروعات.

7- كان لها دور كبير في دعم التعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والصناديق العربية.

عملت على تعزيز وتشجيع دور المجتمع المدني للمشاركة بدور فعال في مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال توفير الأراضي اللازمة للمشروعات، وتوفير التمويل اللازم لها.

