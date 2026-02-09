الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا

أعلنت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أنها رفعت أسعار 5 أنواع من السجائر المحلية بقيمة 4 جنيهات للعبوة،وذلك بدءا من غدا الثلاثاء، وفقًا لما قاله إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، لمصراوي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة:

- كليوباترا كينج سايز بسعر 48 جنيهًا.

- كليوباترا سوفت كوين بسعر 48 جنيهًا.

- كليوباترا بوكس بسعر 48 جنيهًا.



- مونديال "أحمر - أزرق – سيلفر" بسعر 48 جنيهًا.

- كليوباترا سوبر بسعر 48 جنيهًا.